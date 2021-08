Análise: paciente e intenso, Cruzeiro coloca mais um tijolo no trabalho de reconstrução na Série B

Time foi soberano mais uma vez, com mais posse e esmagador nas finalizações, diante de uma equipe completamente fechada; distanciamento do Z-4 já é merecido

Que noite de sexta-feira para o torcedor do Cruzeiro! Voltou ao estádio depois de mais de 500 dias e viu o time vencer. E vencer com autoridade. Fez por merecer superar o Confiança, por 1 a 0, no Mineirão, e começa a empilhar tijolos em uma construção mais sólida de retomada.

Sem qualquer trocadilho com o adversário, o Cruzeiro fez mais um jogo em que exalou confiança desde o primeiro minuto. Inflamou a torcida com cada carrinho, cada finalização e até mesmo com os chutões na defesa. Sintonia do campo com a arquibancada em função do que foi apresentado por quem calçou chuteiras e esteve no Gigante da Pampulha vestindo verde, branco e vermelho.