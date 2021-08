Ferida aberta: há 40 anos, Atlético-MG era eliminado na Libertadores em jogo manchado de expulsões

Atuação do árbitro José Roberto Wright jamais foi esquecida (e perdoada) pelo clube; 21 de agosto de 1981, em jogo desempate, o Galo teve cinco atletas expulsos contra o Flamengo

Um jogo que nunca acabou. Ou terminou muito antes do esperado, com dois placares, cinco expulsões, 71 mil torcedores furiosos, 25 minutos de paralisação e uma lembrança amarga para o Atlético-MG. Há exatos 40 anos, o Galo era eliminado da Libertadores em jogo desempate contra o Flamengo, no Serra Dourada, com o árbitro José Roberto Wright sendo protagonista em um duelo recheado de craques.

Foi justamente um embate dos dois ídolos que acendeu a fagulha da confusão. Aos 33′ do 1º tempo, Reinaldo se joga nas pernas de Zico, no campo de defesa do Flamengo. Cartão vermelho direto. Na prática, a partida acabou ali, mas ficou imortal na rivalidade entre os clubes. No placar, 0x0, mas vitória dos Rubro-Negros por W.O.

O Flamengo passaria para a penúltima fase, e seria campeão da América. Algo que o Galo só conseguiria 32 anos depois. O pré-jogo

Flamengo e Atlético foram alocados no Grupo 3 da Libertadores, numa época de chaveamento por país. O grupo era completado por Cerro Porteño e Olimpia. Os jogos foram disputados entre 3 de julho e 14 de agosto.

Galo e Flamengo fizeram a partida inaugural, com empate de 2 a 2 no Mineirão (com Wright no comando). O Galo fecharia sua participação em 7 de agosto, com novo empate de igual placar no Maracanã. No meio tempo, venceu Cerro Poteño e Olimpia uma vez, cada, e teve dois empates contra os rivais paraguaios. Chegou com 8 pontos, e líder. Só que o Flamengo ainda tinha dois jogos, ambos em Assunção.

Para o Galo, bastava o time Rubro-Negro não vencer fora de casa, nas duas rodadas restantes na qual os mineiros descansavam. O Fla tinha 5 pontos, mas venceu o Cerro Porteño e empatou com o Olimpia. Resultado? Os dois times brasileiros ficaram com campanhas praticamente idênticas, com o campeão brasileiro de 1980 vencendo no saldo de gols (5×2).

No regulamento, era preciso um jogo desempate entre Atlético e Flamengo. Com o Rubro-Negro tendo a vantagem de passar de fase em caso de empate após 90 minutos e prorrogação. Ao Galo, só interessava vencer.

Por quê o Serra Dourada?

Atlético e Flamengo precisavam entrar num consenso para eleger o palco da partida única e decisiva. Houve até a proposta de dois jogos, um no Mineirão, outro no Maracanã. Rejeitada. Cada lado queria levar a partida para casa. Então, o martelo foi batido pela CSAF, a antiga sigla da Conmebol. Teófilo Salinas, então presidente, mandou fax para a CBF, elegendo o Serra Dourada.