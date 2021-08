Servidor do Estado receberá salário em novo banco; abertura de conta precisa ser feita até novembro

A partir de janeiro de 2022 os pagamentos dos servidores públicos do Estado serão feitos por meio do banco Itaú. Com isso, é necessário que todos os funcionários providenciem a abertura de conta no banco.

O salário referente a dezembro, recebido em janeiro, já será feito por meio da nova instituição. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) ressalta que, para evitar qualquer problema relacionado ao crédito, é desejável que todos criem a conta até novembro de 2021.

Caso decida abrir a conta neste momento, o servidor não terá custo adicional nem a necessidade de fazer qualquer tipo de movimentação até o recebimento do primeiro salário. Os funcionários poderão optar pela abertura de conta corrente ou conta-salário. Nesse último caso, será possível solicitar a portabilidade, ou seja, a transferência do recurso para outra instituição de preferência do servidor.

As contas podem ser abertas por meios digitais, em aplicativo no celular, pelo computador, ou presencialmente, em locais disponibilizados para os servidores mineiros e nas demais agências do banco.

Mais informações sobre os procedimentos para a abertura de contas e orientações gerais podem ser obtidas no neste link. As dúvidas devem ser enviadas para o RH Responde.

O servidor deverá dispor dos seguintes documentos: identificação com foto (RH, CNH), e o CNPJ da fonte pagadora.

Fonte: Hoje em Dia