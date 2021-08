O Estado de Minas Gerais recebe na data de hoje novos sargentos para reforçarem a Segurança Pública

Na manhã dessa sexta-feira (20), a Polícia Militar de Minas Gerais entregou a sociedade mineira mais 1.154 novos sargentos que finalizaram o Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS) 2021, nas diversas cidades mineiras.

Os militares serão distribuídos para a capital e todo interior do Estado, e na 19ª RPM, os 38 novos sargentos serão empregados nas cidades componentes da região, contribuindo para a potencialização do combate da criminalidade e aumento da sensação de segurança.

Os militares iniciaram o curso em 19 de abril deste ano e concluíram a formação na data de hoje, e nesses quatro meses receberam aperfeiçoamento em disciplinas de liderança, uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, prevenção e atuação em violência doméstica, entre outras disciplinas.

A solenidade de formatura ocorreu na sede da 19ª Região de Polícia Militar, sediada em Sete Lagoas e seguiu todos os protocolos de prevenção contra a epidemia de Covid 19.

Os novos sargentos componentes 19ª RPM tiveram como paraninfo da turma o Assessor Militar da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, senhor Coronel Charles Generoso Baracho, que também foi o primeiro Comandante da 19ª RPM, em 2017, ano da criação da Unidade. O evento também contou com a participação do Sexteto de Metais da Orquestra Sinfônica da PMMG, que prestigiou a formatura e encantou os presentes com uma homenagem musical surpresa aos formandos.

Durante a solenidade, o Comandante da Décima Nona Região de Polícia Militar, Coronel Rodrigo Teixeira Coimbra, pontuou a importância do sargento na Polícia Militar de Minas Gerais, agradecendo a presença de autoridades e público presente.

Ao final do evento, os novos sargentos da 19ª Região de Polícia Militar, receberam do Capitão Jaques, Coordenador do Curso CEFS – 2021, a autorização para o “Fora de Forma”, marcando o início de uma nova etapa na vida dos militares, que inauguram hoje uma carreira de novas responsabilidades e desafios.

Com Agência Regional de Comunicação da 19ª RPM