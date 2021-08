Passando a Limpo desta sexta recebeu a médica veterinária Patrícia Silveira, coordenadora do CCZ de Sete Lagoas

O Programa Passando a Limpo desta sexta-feira (20) recebeu a médica veterinária, Patrícia Silveira, que é considerada referência em leishmaniose em Sete Lagoas, sendo convidada a participar dos principais eventos do assunto no Brasil. O tema está sendo muito comentado na cidade devido aos casos de pessoas que faleceram na cidade com a doença, além de outros assuntos relacionados ao Centro de Controle de Zoonoses.

“Infelizmente a leishmaniose hoje é uma doença social, então a doença em humanos vai acometer pessoas de baixa renda, que não possuem condições nutricionais boas, que não tem um ambiente em condições sanitárias boas, então essas pessoas estão mais susceptíveis”, contou a especialista ainda ressaltando que a enfermidade acomete principalmente crianças e idosos.

Patrícia também ressaltou que Sete Lagoas está em estado de alerta pela doença. “Estamos três vezes acima do que é considerado crítico no nível de contaminações humanas pela leishmaniose uma vez que a taxa de mortalidade da doença é próxima a 50%. Este ano tivemos 8 casos da enfermidade em humanos, e desses, 3 mortos”, disse.

A médica veterinária, que atua na cidade desde o primeiro surto de Leishmaniose, contou que trabalhando no CCZ ela conseguiu modernizar os atendimentos e instalações do local, possibilitando um atendimento melhor e mais adequado aos animais. Ela também explicou que o centro existe para controlar a proliferação de doenças que possam atingir os humanos.

