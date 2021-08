Guarda Municipal prende homem com dezenas de pedras de crack próximo à rodoviária de Sete Lagoas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sete Lagoas realizou uma operação nesta quinta-feira, 19 de agosto, nas proximidades do Terminal Rodoviário Renato Azeredo, no Centro, e prendeu em flagrante um homem que traficava drogas no local. Com ele foram apreendidas 89 pedras de crack, R$ 23,50 em dinheiro e um aparelho de telefone celular.

O trabalho da GCM começou ainda no período da manhã, quando atendeu denúncia pelo 153 e foi até a praça que fica ao lado da rodoviária, em frente à Câmara Municipal de Sete Lagoas. Foram encontrados alguns homens e todos foram devidamente identificados. A abordagem foi acompanhada pelo comando da corporação que, inclusive, solicitou da Prefeitura de Sete Lagoas a limpeza do espaço ocupado por lixo e pertences de andarilhos e usuários de drogas.

“Nossa atuação não terminou naquele momento. Tínhamos informações de que há vários dias ocorria um movimento suspeito durante a noite e madrugada e, por isso, a operação continuou”, explica o comandante da GCM, Sérgio Andrade.

No início da noite, por volta das 19 horas, a GCM voltou à região e encontrou um homem em atitude suspeita que, ao avistar a viatura, tentou fugir. Porém, a abordagem foi realizada e com Y.H.C.A, 27 anos, foi encontrada a grande quantidade da droga. O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia juntamente com o material apreendido.