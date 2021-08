Paralização da ETA pode afetar 45% do abastecimento de água no final de semana em Sete Lagoas

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sete Lagoas emitiu nota informando sobre a suspensão temporária do abastecimento de 45% de Sete Lagoas, afetando diretamente os bairros São João, Emília, Esperança, Braz Filizola, São Vicente, Olinto Alvim, São Pedro, Santa Marcelina, Bom Jardim, Montreal, Canadá, Monte Carlo, Tamanduá, Interlagos, Luxemburgo, Jardim Europa, CDI, Aeroporto, Planalto, JK e Industrial.

A suspensão inicia-se nesta sexta-feira (20) e deve permanecer por todo o final de semana. Ainda de acordo com o SAAE, houve uma contaminação no Rio das Velhas e por isso, houve a necessidade de paralizar as atividades da Captação e da ETA.

Caminhões pipas e demais manobras para minimizar o problema já estão sendo feitas, entretanto, a conscientização do uso da água neste momento é essencial. Confitra o comunicado do SAAE.