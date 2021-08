Chefe do 19º Departamento de Polícia Civil visita prefeituras da região

O Chefe do 19DEPPC/Sete Lagoas, Delegado Geral Fernando Dias da Silva, reuniu-se com a Prefeita Zélia Pezzini, de Matozinhos. Na oportunidade, foram tratados acordos de cooperação e convênio entre a Prefeitura Municipal e a Polícia Civil.

Os acordos têm por finalidade otimizar o atendimento nas Delegacias e fortalecer os trabalhos de investigação policial. A Polícia Civil trabalha sempre em prol da segurança e bem estar da população.

Também estiveram presentes na reunião, o Delegado de Matozinhos, Dr Leandro de Oliveira Silva e o Secretário de Defesa Social do Município, Agnaldo Pereira da Silva e o Chefe de Gabinete Antônio Divino. Ele pretende reunir-se com todos os prefeitos das cidades que compõem a região de atuação do 19º Departamento de Polícia Civil.

Com Ascom/Polícia Civil