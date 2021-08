Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta sexta-feira (20)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/FISCAL

Necessário experiência/conhecimento com o simples nacional, lucro presumido, tributação, nota fiscal. Desejável experiência no setor de construção civil.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

COSTUREIRA RETISTA

Experiência na função com costura reta

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Controlar/emitir documentos e laudos, envio mensal as empresas solicitantes, agendamento de serviços, organizar documentação, controle de cartão de ponto, envio de orçamentos, controle de ficha de EPI e afins, pós vendas, captação de clientes, cotações de peças e material, cadastro em empresas de venda de produtos e peças relacionados, emissão de OS, controle de documentação e exames admissional e demissional. Com experiência na área de compras, contábeis e administrativo CNH: A OU B

Experiência: 06 meses na carteira – Superior ou técnico completo: Adm/Contábeis

MOTORISTA CARRETEIRO

Experiência em transporte rodoviário de cargas

Experiência: 6 meses na função – CNH: E – Ensino Médio (Desejável)

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Manutenção elétrica em maquinas industriais.

Experiência: 06 meses na carteira – Técnico em Eletrotécnica – Revezamento de turno

AJUDANTE DE MECANICO INDUSTRIAL

Auxiliar nas atividades do setor de manutenção industrial, com manutenções corretivas, preventivas e preditivas, nos trabalhos de lançamento e arquivamento de ordens de serviço. Auxiliar no controle de entrada e saída de matérias primas.

Desejável experiencia ou curso Técnico em Mecânica em andamento (4º período)

AUXILIAR DE ALMOXARIFE

Responsável por toda a rotina logística – recebimento, conferência, organização de mercadorias e operação de empilhadeira. Vaga temporária – Tarde/Noite

Experiência: 06 meses – Ensino Médio – Curso de operador de empilhadeira

AUXILIAR DE COZINHA

Preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e dos equipamentos existentes, manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas, talheres, etc.

Experiência: 6 meses na função

CHAPISTA

Preparar lanches e sanduiches

Experiência: 6 meses

COZINHEIRO (A)

Preparar alimentos em restaurante sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida. Inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios. Auxiliar na requisição do material

Experiência: 06 meses na carteira

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Com experiência na área de compras, contábeis e administrativo, desejável já ter experiência em restaurantes na função.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico ou superior em Contábeis ou Administração

INTRUTOR DE CURSO DE INGLÊS

Auxiliar alunos em fase de aprendizado no idioma inglês dentro da metodologia própria da escola, bem como tirar dúvidas.

Necessário possuir inglês intermediário ou avançado

ANALISTA DE QUALIDADE

Analisar e aprovar documentos recebidos dos clientes. Controlar a documentação e registro do Sistema de Gerenciamento da Qualidade (outros documentos da empresa legislações e outros requisitos legais). Elaborar e emitir Certificado de Qualidade dos produtos. Elaborar e emitir Certificado de Qualidade dos produtos (Monitorar Modelos) Assegurar a identificação e recuperação dos registros do SGQ. Pode ser auditor do SGQ quando solicitado pelo Gerente da Qualidade. Acompanhar e monitorar as calibrações dos equipamentos de medição. Acompanhar a gestão dos indicadores dos processos com o Coordenador da Qualidade. Desenvolver documentação técnica do produto.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – Curso de Autocad

ELETRICISTA

Realização de ajustes elétricos, execução de montagens eletromecânicas em leitos, eletrocalhas, eletrodutos e perfilados, realização de lançamento de cabos e conexão de fios em painéis elétricos.

Experiência: 06 meses na carteira

AJUDANTE DE ELETRICISTA

Auxiliar o eletricista

Necessário experiência em manusear lixadeira e furadeira

VENDEDOR

Atender presencialmente e via telefone, processar e gerenciar pedidos de clientes, processar vendas à vista ou a prazo, cadastrar clientes, promover os serviços da empresa, participar da análise de relatórios, administrar carteira de clientes, prospectar clientes. Necessário ter experiência na área de comércio de pneus

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – CNH: B

OPERADOR DE MÁQUINA

Realiza check-list de máquinas pesadas e as operar; remove solo e material orgânico “bota-fora”; drena solos; executa construção de aterros; realiza acabamento em pavimentos; carrega caminhões, centrais de concreto; nivela solo.

Experiência: 06 meses na carteira

SERRALHEIRO

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – CNH: B

AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO

Auxiliar na execução das atividades ligadas à área de comunicação e marketing da empresa, na distribuição dos comunicados internos, auxiliando na criação de layouts, separação e envio de materiais promocionais para equipe comercial e para eventos.

Necessário estar cursando a partir do 3º período de Comunicação/Marketing

OPERADOR DE GRUA

Responsável pela operação de máquinas dedicadas ao carregamento e movimentação de toras de madeira (ex: carregar vagão, descarregar caminhão), realizar manutenção e inspeções de baixa complexidade com qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente. Revezamento: 6X2

Experiência: 03 meses na carteira – Curso na função – CNH:B- Fundamental completo

INSTALADOR DE ACESSÓRIOS

Instalação de acessórios em veículos

Experiência: 06 meses na carteira

MECÂNICO ALINHADOR

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

AJUDANTE DE DESCARGA DE CARVÃO

Realizar atividades operacionais de descarga de carvão, dentro das especificações técnicas, normas de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente.

Experiência: 06 meses na função

CONFEITEIRO (A)

Atuar em lanchonete/restaurante

Experiência: 06 meses na função

COZINHEIRO (A)

Atuar em restaurante no preparo de refeições.

Experiência: 06 meses na carteira

VENDEDOR(A)

Venda de moveis em geral – Desejável experiência no segmento

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – disponibilidade de horário (Shopping)

TORNEIRO MECÂNICO

Executar atividades de usinagem (preparação, regulagem e operação) de fabricação e recondicionamento de peças e equipamentos no Torno Mecânico, Fresadora, Plaina, etc., em materiais ferrosos, não ferrosos e polímeros, de acordo com os procedimentos.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico em Mecânica concluído

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico em Mecânica (desejável)

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico na função (desejável)

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Elaboração e implementação de políticas de saúde e segurança do trabalho; inspecionar os canteiros de obras de subestação de alta tensão visando detectar, registrar e sanar condições inseguras no ambiente de trabalho; orientar os funcionários no cumprimento das normas de segurança, fiscalizar a utilização de EPIs; realizar treinamentos e assegurar o cumprimento das normas e procedimentos de segurança; dentre outras atividades. Disponibilidade para trabalhar no Norte de Minas e disponibilidade para viagens.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Curso completo na função

MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNCK

Realizar o transporte e movimentação de materiais e equipamentos utilizando o munck sempre em conformidade com as normas de segurança. Realizar as inspeções e manutenções básicas no veículo. Fazer a conferência dos materiais no ato da coleta e entrega, dentre outras atividades. Disponibilidade para trabalhar no Norte de Minas e disponibilidade para viagens.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio- CNH: D

EMPREGADA DOMÉSTICA

Realizar a limpeza geral da residência (interna e externa), organizar e higienizar todos os cômodos, lavar, passar e guardar a roupa, e cozinhar.

Experiência: 06 meses na função

CONSULTOR DE VENDAS

Venda de serviços: proteção veicular.

Experiência comprovada com vendas – CNH: A ou B

ARTIFICE PREDIAL

Realizar manutenção predial, hidráulica, pequenos reparos.

Experiência: 06 meses na carteira

COSTUREIRA

Experiência na função de costureira em confecção, atuar em confecção de lingerie.

MARCENEIRO

Realizar confecções de móveis, preparar, aplicar cola, montar, cortar e lixar, perfurar, entalhar, fixar, realizar a reparação das peças, de acordo com as necessidades do projeto.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

ELETRICISTA

Instalação de acessórios em veículos automotivos tais como, sinalizadores, módulos, estribos, farol de milha, sirene de ré, som, alto falantes, passagem de chicote, luzes laterais, painel elétrico, reparos e realização de testes, substituir, ajustar, peças e componentes instalados, alarme, faróis, lanternas, lâmpadas, reles, funcionalidade dos produtos, realizar reparos, executar manutenção e organizar local.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE MONTAGEM

Auxiliar as montagens laterais, janelas, tetos, pisos, cabines, armários, bancos de baú, suportes de oxigênios, suportes de balaústres, réguas triplas, divisórias, colar teto, piso, laterais, tapeçaria em geral, estribo e toldo; auxiliar nas passagens dos chicotes e instalações dos equipamentos elétricos, lavar a parte externa do veículo, tratamento dos cortes da lata dos veículos, auxiliar nas montagens gerais dos veículos.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan.

O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

Com UAI/Sine