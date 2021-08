Patric mantém confiança em melhora do América-MG e manda recado para o torcedor

Lateral garante que time vai brigar por vaga na Sul-Americana; atualmente Coelho está no Z-4

Há três rodada, Patric cravou que o América-MG iria conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana. Com o time ainda mesma colocação, o lateral do Coelho segue confiante na afirmação. O América está na 18ª posição, com 15 pontos, e ainda precisa melhorar o rendimento para chegar ao 12º lugar, último que dá vaga na competição.

– Sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas da minha parte continuo reforçando e continuo confiando de que nós iremos buscar a Sul-Americana. Falo pela estrutura, falo pela camisa que o América tem, e pelas peças e jogadores que temos nessa família. A minha confiança continua e ratifico tudo aquilo que eu já falei na semana passada.

De lá para cá, o América venceu o Fluminense por 1 a 0 e empatou com a Chape em 1 a 1. Com os resultados, o time de Vagner Mancini não conseguiu sair da zona de rebaixamento. Patric afirmou que os jogadores ficaram tristes com o empate da última rodada, já que uma vitória poderia ter tirado a equipe do Z-4.