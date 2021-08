Disputa, espera de oito meses, reuniões e garantias: como Diego Costa virou reforço do Atlético-MG

Do lado do clube, o diretor Rodrigo Caetano conduzia os encontros, com o auxílio de Renato Salvador, um dos quatro R’s do órgão colegiado. Quando a situação partiu para a troca de documentos, entrou o diretor jurídico do clube, Luiz Fernando Pimenta Ribeiro. Na outra ponta das ligações, Ricardo Cardoso era o representante jurídico de Diego Costa. Se conhecem há mais de sete anos, quando Diego foi vendido pelo Atlético de Madrid ao Chelsea, logo após ser vice-campeão europeu (eliminou os ingleses, mas perdeu a final para o Real Madrid).

Diego Costa não tem empresário, propriamente dito. Era agenciado pela Gestifute, empresa do renomado Jorge Mendes (agente de Cristiano Ronaldo). Quem cuida da carreira do jogador é seu irmão, Jair Costa.

Na parte jurídica, ele é assessorado pelo advogado português Ricardo Cardoso, que tem escritório em Porto. O nome do centroavante de 32 anos chegou ao Galo por meio do ex-jogador e empresário Amaury Nunes. Foi ele o agente responsável por intermediar a negociação.

Outra ponta desta história é o advogado Diogo Souza, especialista em transações de futebol. Ele, por exemplo, esteve também envolvido juridicamente na ida de Renato Gaúcho ao Flamengo. O papel de Diogo foi ser o advogado do intermediário da negociação Atlético/Diego Costa e auxiliar o advogado português em relação a legislação brasileira.

O interesse do Galo em Diego Costa foi noticiado pelo ge na madrugada de 6 para 7 de agosto. Uma fonte confirmou que as partes já conversavam há 20 dias. Havia um pessimismo por parte do clube, que tinha a missão de abaixar as pedidas salariais do jogador e convencê-lo a transformar o mercado europeu em uma não prioridade.

A complexidade da história fez a chegada de Diego Costa se arrastar. Havia um concorrente mais concreto quando o Atlético voltou a traçar a oferta de trabalho ao hispano-brasileiro. O Besiktas, da Turquia, entrou forte na parada. Porém, já em 9 de agosto, a imprensa turca noticiou que o clube desistiu do negócio, culpando as exigências do atacante.

Um personagem que participou do negócio disse ao ge que, na verdade, Diego Costa já havia acertado verbalmente com o Atlético, e informou ao Besiktas a sua escolha. Então, a diretoria do clube de Istambul, enfurecida, teria vazado a carta de autorização de representação que o empresário iraniano Kia Joorabchian tinha para levar Diego Costa à Turquia.

Fonte:ge.globo.com