Cruzeiro inicia returno em busca de 72% dos pontos para atingir média histórica de acesso

Levando em consideração a Série B disputada por pontos corridos e com 20 equipes – o que ocorre ininterruptamente desde 2006 –, a média para conseguir terminar em quarto lugar da competição é conquistar 62 pontos.

Portanto, o Cruzeiro precisaria conquistar 41 dos 57 possíveis no segundo turno, o que corresponde a 72% de aproveitamento. Números superiores ao do Coritiba, que finalizou o primeiro turno na liderança (36 pontos e 63,2% de aproveitamento).

Para isso, o Cruzeiro precisaria de uma combinação de 13 vitórias e dois empates, por exemplo. Ainda assim, chegaria a 17 vitórias, podendo ter problemas em caso de empate de pontuação. Em 15 edições da Série B com 20 equipes, apenas três vezes um time subiu com 17 triunfos ou menos.

O que serve de consolo para o torcedor do Cruzeiro é que o time conseguiu um aproveitamento próximo do necessário no segundo turno, desde que Vanderlei Luxemburgo assumiu: 66,6% em quatro partidas, com dois empates e duas vitórias.

Lembrando que os 62 pontos são uma média, levando em consideração as 15 últimas edições da Série B. A pontuação não é garantia de acesso. Em sete oportunidades, equipes com 62 pontos não conseguiriam vaga na elite nacional.

O primeiro dos passos em busca da pontuação para chegar à primeira divisão será diante do Confiança, nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. O duelo marcará o reencontro do Cruzeiro com o torcedor, o que não ocorre desde março do ano passado.