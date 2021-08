Prefeitura e Sebrae firmam parceria para capacitar servidores e promover o desenvolvimento econômico

A Prefeitura de Sete Lagoas dá mais um importante passo no caminho da completa integração da cidade ao programa Minas Livre para Crescer, criado pelo Governo de Minas para facilitar processos e incentivar o desenvolvimento. Por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, foi firmada mais uma parceria com o Sebrae para preparar servidores que atuam diretamente com empreendedores.

Detalhes da parceria foram definidos em reunião realizada nesta quarta-feira, 18 de agosto, com a presença de representantes da Prefeitura e do Sebrae. Na oportunidade, foi detalhado o plano de trabalho com o objetivo evitar erros, promover celeridade e garantir a legalidade, metas que serão conquistadas por meio da qualificação. “É com muita satisfação que anunciamos esta parceria de sucesso no sentido de facilitar a abertura de empresas e orientar os empreendedores. Mais uma iniciativa para desburocratizar a administração pública com treinamento de gestores municipais”, comentou o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz.

A expectativa quanto aos resultados da parceria são as melhores possíveis, já que a capacitação será direcionada para diversos níveis da equipe da Prefeitura como secretários municipais, fiscais e agentes de atendimento. “Atuamos na busca da perfeição no processo de licenciamento. Dentro da legalidade, vamos facilitar a vida do empresário na concessão de alvarás e licenciamentos e na busca da oferta de emprego formal e renda”, completou Edmundo Diniz.

O Sebrae é um dos principais agentes de capacitação e promoção do desenvolvimento do Brasil e sua atuação regional é uma referência. Agora, a entidade se alia ao Município oferecendo consultoria e treinamento com foco em gestão e aumento de emprego e renda. “Estamos pensando conjuntamente nas possibilidades de tornar o processo de abertura de empresa menos burocrática. Vamos oferecer um consultor do Sebrae para aproveitar este momento e fazer uma revisão dos processos de licenciamento”, definiu o gestor regional do Sebrae, Alysson Almeida.

MINAS LIVRE PARA CRESCER

Instituído pelo Decreto nº 47.776, de 4 de dezembro de 2019, o Programa Estadual de Desburocratização – Minas Livre para Crescer tem como objetivo tornar Minas Gerais o estado mais livre para se empreender do Brasil, com mais competitividade e atrativos para se investir, propiciando o crescimento econômico e a geração de emprego e renda. A proposta conta com o apoio de empreendedores e entidades parceiras para identificação de normas e medidas que podem ser modificadas para a melhoria do ambiente de negócios, com foco na desburocratização da atividade estatal pela simplificação de procedimentos e otimização da legislação, de forma a estabelecer garantias à livre iniciativa.

