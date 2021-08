Prefeitura e Conselho realizam XVI Conferência Municipal de Assistência Social

A conferência também é um momento para construir perspectivas para os próximos dois anos de trabalho com o objetivo de consolidar cada vez mais o Sistema Único de Assistência Social no município.

Debater, analisar e aprimorar os serviços prestados pela Assistência Social. Esses foram os objetivos da XVI Conferência Municipal de Assistência Social, realizada na tarde desta quarta-feira, 18, no auditório Professor Marcelo Viana do Unifemm, pela Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento atendeu a todos os requisitos sanitários preconizados para evitar a propagação do novo coronavírus.

Após a leitura do regimento interno para apreciação e aprovação dos presentes, foram apresentados breves relatos dos 13 encontros preparatórios que ocorreram antes do evento, em regiões distintas da cidade, com a realização de oficinas e sugestões de projetos em âmbito municipal, estadual e nacional. De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Luciene Chaves, estar como secretária é uma responsabilidade muito grande. “Sabemos a importância e diferença que a assistência pode fazer na vida de uma família, principalmente na de uma criança, dos jovens, de pessoas em situação de rua. Este trabalho em conjunto faz a diferença no município. Por meio desses encontros, abertos para a participação da população, foi possível ter o retorno dos mesmos e saber quais pontos a se aperfeiçoar, mesmo em um momento tão atípico e tomado pela pandemia”, disse.

A conferência também é um momento para construir perspectivas para os próximos dois anos de trabalho com o objetivo de consolidar cada vez mais o Sistema Único de Assistência Social no município. “Queremos agradecer a todos os conselheiros, que fazem um trabalho voluntário, principalmente nas oficinas setoriais. Hoje foram votadas as diretrizes que levaremos para a Conferência Regional e para a Conferência Nacional de Assistência Social. Esperamos que nossas propostas sejam validadas e que se tornem ações governamentais efetivas, ainda mais nessa pandemia, que aumentou a vulnerabilidade de várias famílias brasileiras e não foi diferente em Sete Lagoas”, afirmou o prefeito Duílio de Castro.

Mesa principal do evento: vereador Gilson Liboreiro, Luciene Chaves, secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, prefeito Duílio de Castro, Alessandra Horta, presidente do Conselho de Assistência Social, e o promotor Luiz Gustavo Carvalho.

Ao final do evento, foram apresentadas as propostas para votação e feita a eleição dos delegados que participarão da Conferência Regional de Assistência Social. Além do prefeito, da secretária e dos delegados voluntários, também participaram da conferência o vereador e presidente da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistencia Social da Câmara Municipal, Gilson Liboreiro; a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Alessandra D’Amato Horta; e o promotor de justiça da Vara da Infância e Juventude, Luiz Gustavo Carvalho.

por Ascom Prefeitura