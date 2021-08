América-MG pode superar melhor sequência invicta no Brasileirão em jogo contra o Bragantino

Time está há quatro jogos sem perder, coisa que só tinha feito na chegada de Vagner Mancini

Há quatro jogos sem perder, com uma vitória e três empates, o América iguala sua melhor sequência de invencibilidade neste Brasileirão. Na chegada do técnico Vagner Mancini, o Coelho conseguiu dois empates e duas vitórias seguidas. Se não perder para o Bragantino, na próxima segunda-feira, será a melhor série de jogos do time na competição até aqui.

O desempenho do América no campeonato melhorou com a chegada de Mancini. Com ele no comando, foram 11 jogos, três vitórias, cinco empates e três derrotas, com 42,42% de aproveitamento. Contando só os jogos com o treinador, que assumiu o time na sexta rodada, o Coelho estaria fora da zona de rebaixamento. De acordo com o departamento de matemática da UFMG, levando em conta as últimas dez rodadas, o América estaria na 12ª posição.

No entanto, em todo o campeonato, a realidade é outra. O América está na 18ª colocação, com apenas 15 pontos. O time poderia ter saído da zona de rebaixamento na última rodada, mas desperdiçou a chance ao empatar em 1 a 1 com a Chapecoense, lanterna da competição.