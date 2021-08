Encontro com a torcida do Cruzeiro no Mineirão será novidade para 70% do elenco

Apenas 11 jogadores atuaram diante da torcida vestindo a camisa do Cruzeiro; oportunidade dos “novatos” será agora diante do Confiança, pela Série B

Falta pouco, cruzeirense! A sexta-feira marcará o reencontro da “Nação Azul” com o time do coração. Diante do Confiança, o Cruzeiro terá a oportunidade de ter 16 mil na arquibancada no jogo pela 20ª rodada da Série B. Momento inédito para grande parte do elenco atual do Cruzeiro.

Atualmente, o clube contabiliza 36 jogadores no elenco profissional. Apenas 11 deles atuaram com a camisa do Cruzeiro diante da torcida.

São eles: Fábio, Lucas França, Henrique, Lucas Ventura, Ariel Cabral, Adriano, Rômulo, Marco Antônio, Marcelo Moreno, Thiago e Rafael Sobis