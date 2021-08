Análise: com volta da torcida e vitória incontestável, Atlético-MG faz história na Libertadores

Depois do Boca, Galo elimina River Plate sem sofrer gols, com grande atuação coletiva e individual de Hulk, Nacho, Savarino e Everson; Cuca recoloca o clube numa semifinal da competição

Passar pela catraca, gritar “Galo” e subir as escadas do Mineirão para ter o choque daquele tapete verde, reluzente. A torcida do Atlético-MG – ainda que protocolos de combate à Covid-19 tenham ficado em segundo plano – matou a saudade do estádio com uma vitória histórica na Libertadores. E um comportamento, num sentimento de ineditismo e empolgação, que impulsionou o time em campo.

Vencer o River Plate não é para qualquer um. Eliminar o River depois de tirar o Boca Juniors, só o Galo e o Independiente del Valle (em 2016). O Atlético volta a uma semifinal de Libertadores, fase que só alcançou em 2013, na era moderna do torneio. E outra vez com Cuca.