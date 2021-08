Prefeitura retoma Copa do Futuro de Futebol Infantil com 24 times

Com a liberação de eventos presenciais dentro das normas sanitárias do Programa Minas Consciente, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer – realiza a 16ª Copa do Futuro de Futebol Infantil, de 28 de agosto a 12 de outubro, em vários campos de futebol da cidade como Eucalipal, Curitiba, Boa Vista, Serrinha e, mais uma vez, com a final sendo realizada na Arena do Jacaré.

Durante pouco mais de dois meses, nos diversos campos da cidade, crianças e adolescentes disputam uma das competições de futebol de base mais bem estruturadas e de maior apelo popular do interior de Minas Gerais. Participam da competição este ano 24 times com atletas mirins em três categorias: 6 e 7 anos, 8 e 9 anos, e 10 e 11 anos. Disputam, pela chave A, as equipes do Montreal A, do Santa Rosa/Ajax, do Verde Vale e do Ideal. Já pela chave B, participam as equipes do Cap/Náutico, Arena TM, América e Montreal B, cada uma com três times/categorias.

A abertura da Copa do Futuro 2021 será nesta sexta-feira, 20, a partir das 18h. “Teremos uma pequena cerimônia de lançamento, com todos os protocolos sanitários, com desfile de uniformes, sorteio dos jogos da primeira rodada e depoimentos de jogadores profissionais que já participaram da Copa”, revela o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca. “Queremos finalizar o evento na semana das crianças, novamente na Arena do Jacaré. A data tem tudo a ver e é o sonho de várias crianças disputar uma final no estádio”, completa.

O evento faz parte do calendário oficial do Município, amparado pela Lei Nº 6.560, de 23 de novembro de 2001, e tem realização da Prefeitura – por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, com apoio da Liga Eclética Sete-lagoana e do SAAE. “Em função da pandemia, não foi possível realizarmos o evento no ano passado. Mas tenho certeza de que esta edição será a melhor de todas. Temos que incentivar os jovens talentos no esporte, ainda mais nesta Copa, que já revelou grandes profissionais como Marcos Rocha e Ana Clara (Palmeiras), Claudinei (CRB Alagoas), Tiago Heleno (Atlético Paranaense), João Pedro (Sub-20 do Corinthians), entre outros”, lembra o prefeito Duílio de Castro.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom