Live da banda APAExonados encerra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência em Sete Lagoas

Acontece no período de 24 a 28/08 Semana Nacional da Pessoa com Deficiência – 2021, a Apae de Sete Lagoas vai encerrar essa semana repleta de conhecimento e educação cujo o tema é: “É tempo de transformar conhecimento em ação”.

A tradicional banda APAExonados da APAE de Sete Lagoas vêm em formato de live trazer um repertório completo, recheado de animação e emoção no dia 28/08 às 17:30 através do seu canal no youtube (youtube.com/apaesla).

A live contará com vários convidados especiais, que irão participar desse momento tão especial esbanjando muito talento e música boa que será terá toda a programação divulgada nos próximos dias.

Já marca aí na sua agenda, dia 28/08 às 17:30 você tem um compromisso marcado. Será um momento de bastante descontração e tudo isso, é claro, em prol da pessoa com deficiência.

Confira aqui a programação completa:

Terça (24/08) – Transmissão de um Bate-papo com o promotor da vara da pessoa com deficiência de Minas Gerais (Via Google Meet com transmissão simultânea pelo YouTube da APAE de Sete Lagoas)

– Quarta (25/08) – Carreata com cobertura ao vivo pelo Instagram da APAE de Sete Lagoas

– Quinta (26/08) – A Importância dos Pais na Reabilitação da Pessoa com Deficiência – CER II

– Sexta (27/08) – O que difere em uma escola regular para uma Escola Especial? – Escola Oficina Rodolfo Pontello de Freitas

– Sábado (28/08) – Live com a banda APAExonados aberta à doações e arrecadações

Com Assessoria de Imprensa/Apae- Sete Lagoas