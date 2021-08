Programa que levará telefonia móvel para vários distritos e comunidades de Minas começa a ser executado

Douglas Melo solicitou a inclusão de várias localidades da região no programa “Alô, Minas!”

Na manhã desta terça-feira (17), o deputado estadual Douglas Melo anunciou que alguns distritos e comunidades serão contemplados com a implantação de telefonia móvel no Programa “Alô, Minas!”. O resultado das primeiras localidades contempladas para início das obras foi divulgo recentemente pelo Governo do Estado.

Criado na gestão do Ex-Secretário Otto Alexandre Levy Reis na Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, o programa visa ampliar a cobertura de telefonia móvel no Estado, promovendo a inclusão tecnológica e a integração regional, tendo em vista que muitas localidades mineiras possui número expressivo de moradores e estes não possuem meios de comunicação via dispositivo móvel.

Douglas em época solicitou pessoalmente e documentou ao então Secretário a inclusão de várias comunidades e distritos da região, a notícia boa é que inicialmente o distrito de Fazenda Velha em Sete Lagoas, distrito de São Vicente em Baldim, Núcleo João Pinheiro – Sede em Funilândia, Pontinha comunidade de Paraopeba e Estrala Dalva comunidade de Caetanópolis, foram contempladas para execução das obras de forma inicial. As implantações das antenas de celular deverão ser finalizadas em aproximadamente 2 anos a partir da assinatura do termo de compromisso, que deverá ser assinados nas próximas semanas. Todas as localidades da região contempladas serão beneficiadas pela cobertura da operadora Claro, as cidades disponibilizarão os terrenos para instalação das torres.

“É um ganho para nossa microrregião, a falta da antena é um retrocesso para educação e ecomimia. Quando o governo lançou o programa marquei uma reunião com o Secretário Otto e solicitei a inclusão das nossas localidades, fico feliz com o atendimento e cobraremos para que as demais comunidades da região não contempladas no início do “Alô, Minas!”, sejam incluídas em futuras chamadas” disse Douglas Melo.

Ascom/Dep.Douglas Melo