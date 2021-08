Super Sete tem novo horário de sorteio a partir do próximo dia 30

Modalidade segue com três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas,

agora em novo horário: a partir das 20h

A modalidade lotérica Super Sete terá novo horário de sorteios a partir do dia 30 de agosto. Lançado em outubro de 2020 pelas Loterias CAIXA com sorteio em horário diferenciado, às 15h, agora o Super Sete passa a integrar a programação das demais modalidades de prognósticos numéricos, todas com sorteios a partir das 20h.

Com a mudança, os apostadores terão mais tempo para apostar no Super Sete, além de poder acompanhar a transmissão de todos os sorteios em um só horário. Os sorteios da modalidade são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP). A transmissão ao vivo pode ser acompanhada pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).

Como apostar :

O Super Sete é o primeiro produto das Loterias com o mote “colunas”, em que o apostador marca, no mínimo, 1 número em cada uma das 7 colunas e no máximo 3 por coluna. Ganha prêmios quem acertar de três a sete colunas, independentemente da ordem.

Se preferir, pode fazer apostas múltiplas e escolher mais números por coluna, marcando até 2 números por coluna, com 8 a 14 números marcados, ou 3 números por coluna, com 15 a 21 números marcados. Uma aposta simples, de 1 número por coluna, custa R$ 2,50.

Nos próximos sorteios até o dia 27 de agosto, as apostas podem ser feitas até as 14h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov. br) e no app Loterias CAIXA. A partir de 30 de agosto, as apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Super Sete acumulado :

O Super Sete pode pagar, nesta quarta-feira (18/08), prêmio de R$ 2,9 milhões pelo concurso 132. No sorteio de segunda-feira (16/08), duas apostas acertaram seis números e ganharam R$ 19,5 mil cada pela segunda faixa de premiação.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 2,9 milhões e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 8,7 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em automóveis, o prêmio será suficiente para comprar uma frota de 58 carros populares de R$ 50 mil cada.

Assessoria de Imprensa da CAIXA