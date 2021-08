Em Matozinhos, suspeitos de tráfico de drogas são presos pela PM

Nesta terça-feira (17), os policiais militares realizaram operação policial no bairro Bom Jesus em Matozinhos e avistaram um homem saindo de uma residência, local já conhecido pelos policiais pela mercância de drogas, ao realizarem a sua abordagem foi encontrado 6 pedras de crack e R$30,00 reais em dinheiro. Ao ser perguntado onde comprou as drogas, este informou que havia comprado com um homem no imóvel onde havia saído e que iria realizar a venda das drogas.

Diante disso, os policiais realizaram o cerco na residência e avistaram um indivíduo dispensando uma sacola plástica em cima do telhado vizinho. Momento em que os militares deram voz de parada ao suspeito que desobedeceu, sendo necessário os policiais entrarem no imóvel. O homem tentou resistir a prisão, mas logo foi detido. A mãe do suspeito tentou tomar a arma de um dos militares e também foi detida.

Os policiais verificaram o que havia na sacola dispensado pelo suspeito e localizaram meia barra de maconha, 01 pedra bruta de crack, 01 porção grande e 03 microtubos de cocaína, além de materiais para embalagem das drogas. Além disso, no quarto do autor foi encontrado mais materiais para a embalagem dos entorpecentes, um telefone celular e R$ 233,25 em dinheiro.

Os autores foram presos em flagrante delito e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil.

Agência Local de Comunicação da 11ª Cia PM Ind