Cuidados com as cortinas: confira como limpar  e fazer a manutenção dos tecidos e lâminas

As arquitetas Paula Passos e Danielle Dantas trazem dicas para facilitar o dia a dia de quem adora cortinas no décor

As cortinas mudam completamente o visual de uma casa! Já percebeu que um ambiente sem a presença delas traz um certo vazio, a impressão de que está faltando algo? Essa sensação ocorre, pois, as cortinas dão aquele toque especial à decoração, gerando aconchego e conforto. Para manter os tecidos e lâminas limpos e bem cuidados são necessárias algumas ações importantes. Para ajudar nesse tipo de manutenção, as arquitetas Paulas Passos e Danielle Dantas, do escritório Dantas & Passos Arquitetura listaram algumas dicas. Por isso, anote todas!

Cuidados básicos

As cortinas e persianas devem ser inclusas na rotina de faxina de casas e apartamentos. “Sua limpeza básica e frequente é muito importante para garantir a saúde dos moradores, sobretudo aqueles que têm problemas respiratórios, alergias, ou moram em grandes cidades”, aconselha Paula. Pelo menos uma vez por semana, é indicado utilizar o aspirador de pó (sempre com o bocal de escova) nas cortinas para retirar a poeira da superfície, a fim de evitar que se acumule nos tecidos.

“No caso específico das persianas, passe o espanador com as lâminas voltadas para baixo, vire-as para cima e passe de novo. Lembrando sempre de não fazer movimentos muito fortes, que poderão danificar as lâminas”, completa a arquiteta. Outro detalhe importante: nunca manuseie as persianas de recolher com janelas abertas, isso pode causar desalinhamento e problemas no funcionamento posterior.

Serviço especializado

Além da limpeza do dia a dia, é recomendada, duas vezes ao ano, a lavagem mais profunda em casa ou a seco por uma empresa especializada. “Indicamos que esse intervalo não seja maior do que 8 meses. Depois que a poeira se acumula fica cada vez mais difícil a sua remoção, resultando em manchas impregnadas”, avisa Danielle.

Tipos de tecidos

Cada tecido possui um procedimento diferente de acordo com a sua composição. Para cada material de cortina existe o jeito certo de limpar. Veja alguns exemplos:

– Tecidos que são mistos ou totalmente sintéticos podem ser lavados na máquina de lavar roupas (em modo suave ou delicado). Essa é uma vantagem em relação aos tecidos naturais, que podem encolher quando lavados assim.

– Já tecidos bem naturais como linho puro, algodão puro, ou seda, é melhor que uma empresa especializada faça a lavagem, pois há risco de a cortina encolher e desbotar, em razão de sua fragilidade. O algodão pré-encolhido pode ser lavado na máquina, mas com sabão neutro, sem cor e com a opção de lavagem de roupas delicadas.

– Cortinas em voil também podem ser lavadas na máquina – em modo delicado, com sabão líquido e sem cor. Se a cortina for de tecido 100% poliéster é possível deixá-la de molho por uns 30 ou 40 minutos em água fria, trocando a água algumas vezes, mas nunca deixe ao sol.

– Para tecidos em PVC, a indicação é por pano úmido e sabão neutro.

– Para demais tecidos frágeis, ou em caso de dúvidas sobre o assunto, procure o auxílio de uma empresa especializada nesse tipo de serviço.

Evite!

Não se deve usar o pano úmido em cortinas de tecidos leves, pois eles podem manchar e posteriormente não sair mesmo com a lavagem mais pesada. Isso ocorre, pois a poeira acumulada no pano úmido pode passar de um lado para outro do tecido. O uso de produtos químicos de limpeza, mesmo em cortinas mais grossas, também pode danificar os materiais. Portanto, o ideal é utilizar água e sabão mesmo!

Persianas

No caso das persianas, especialmente para limpezas mais densas, é necessário seguir orientações dos fabricantes nos manuais das peças. Elas têm cuidados e métodos de limpeza especiais de acordo com seu tipo, e também precisam de manutenção frequente e de forma adequada para não amassar ou deformar.

– Para persianas horizontais com lâminas de alumínio ou madeira, o primeiro passo é tirar o pó com espanador ou aspirador (com o bocal de escova para não riscar as lâminas) e depois limpar com pano ou esponja umedecida em água, lâmina por lâmina, e depois secar bem com pano macio.

– Persianas verticais, se não forem de tecido, limpe cada lâmina com pano úmido só com água para tirar bem o pó acumulado. Depois seque bem!

Atenção: Persianas double vision, romanas de tecido, ou outros modelos mais delicados não podem ser higienizadas com água, apenas aspirador de pó ou espanadores. Nunca aplique produtos químicos nas peças!

Sobre a Dantas & Passos Arquitetura

A Dantas & Passos Arquitetura desenvolve projetos de arquitetura e design de interiores para os segmentos residencial e comercial. Atuando no mercado desde 1996, as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos valorizam os projetos que os clientes possam realmente aproveitá-los. Cores neutras e atemporais fazem parte da essência da dupla, que tem um vasto portfólio nas cidades de São Paulo, interior e Miami. “Buscamos sempre pensar em soluções exclusivas e feitas sob medida para cada cliente, sempre respeitando os sonhos de cada um. Participamos pessoalmente de todas as etapas do projeto, desde a criação até os objetos de decoração”.