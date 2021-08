Na edição passada falei da amizade de um homem, seu cachorro e o cavalo que estiveram à porta do Inferno imaginando ser o Céu, e pela lealdade da sua amizade andou até encontrar a porta certa.

Lembra-se?

Aqui no Brasil, estamos assistindo entrevistas, depoimentos, “fofocas, acusações, agressões e até prisões”, com ofensas mútuas em busca do “dinheiro e o poder na política”.

“Aqui se faz e aqui se paga” é um ditado puro e certo aqui na terra.

Leia a história abaixo:

– Conta-se que, num tempo e lugar distantes, um jovem levantou falso testemunho, inventando uma história repleta de meias verdades sobre uma pessoa inocente.

A fofoca se espalhou rapidamente e começou a prejudicar a vítima.

Ocorre que ao ver os danos causados, o jovem se arrependeu e procurou um velho sábio para conversar e pedir orientação.

O Sábio o atendeu calmamente, ouvindo cada uma de suas palavras, e ao final disse: Você está realmente arrependido deste ato?

O jovem rapidamente respondeu que sim e que inclusive já havia pedido perdão à pessoa que injustamente havia acusado.

Então o velho Sábio respondeu: Já que é assim, peço que você faça o seguinte: Pegue um travesseiro de penas, suba no cume de uma montanha e solte as penas ao vento.

O jovem ficou admirado e questionou: Só isso?

O Sábio disse que sim, mas pediu para que o jovem voltasse a vê-lo novamente.

No dia seguinte o jovem voltou muito satisfeito.

Então o Sábio disse: Agora você está preparado para cumprir a outra parte, volte à planície e recolha todas as penas novamente no travesseiro e venha me mostrar.

O jovem olhou sem entender e disse: Mas isso é impossível!

Então o velho Sábio lhe explicou: Justamente, da mesma forma é impossível reparar a fofoca, a mentira e o falso testemunho.

Apenas porque a misericórdia de Deus é infinita, você poderá receber o perdão.

Mas o mal que você provocou ficará pairando sempre, como penas ao vento.

Pense bem antes de falar novamente algo contra alguém!

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

