Morre Pastor Adailton Cosmo da Assembleia de Deus, mais uma vítima da Covid-19

Sete Lagoas perdeu nesta terça-feira (17), o Pastor Adailton Cosmo (70 anos) para a Covid-19. Ele era o Presidente da Assembleia de Deus de Sete Lagoas, que divulgou nota de pesar pelo seu falecimento.

“É com muito pesar que informamos o falecimento do nosso querido e amado Pastor Adailton Cosmo de Araújo, presidente do Campo de Sete Lagoas-MG”.

Ele estava internado há vários dias em hospital de Belo Horizonte e morreu após complicações decorrentes da Coivid-19.

Ainda sem informações sobre o velório e sepultamento.