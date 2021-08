Faixa Azul em Sete Lagoas: saiba onde comprar o rotativo e evite dor de cabeça

A rotatividade de estacionamento na região central da cidade é de suma importância para todos, sejam clientes ou lojistas, pois garante que mais pessoas possam buscar por serviços e produtos na cidade usando o espaço público de forma igualitária. Sendo assim, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Adjunta de Trânsito e Transporte (Seltrans) – reforça a importância do Faixa Azul a fim de garantir tal circulação.

Os tickets físicos de Faixa Azul estão disponíveis em mais de 50 pontos de vendas com duração de uma hora ou duas horas de permanência em uma única vaga.

Além do talão impresso, também é possível optar pela versão digital, por meio do aplicativo BluePark, disponível para todos os tipos de celulares. Pelo app é possível fracionar o tempo de uso em 30 minutos de permanência em uma única vaga. O horário do estacionamento rotativo é de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas, e aos sábados das 8h às 13 horas.

Vale ressaltar que idosos ou pessoas com deficiência, em veículos devidamente sinalizados, portando as credenciais de Estacionamento Especial, não estão isentos do pagamento da faixa azul.

A Seltrans reforça que os monitores de Faixa Azul estão nas ruas apenas para orientar e sanar dúvidas em casos de veículos estacionados irregularmente. Cabe à Guarda Municipal solicitar filmagens aos monitores, analisar e autuar situações de irregularidades. Evite dor de cabeça e adquira seu talão de Faixa Azul.

Confira na tabela a seguir os pontos de vendas.

A Loja do Camelô – R. Souza Viana, 108

Aquarela Íntima – Av. Raquel Teixeira Viana, 30

Armazém – Dr. Avelar, 78

Babylândia – R. Dep. Emílio de Vasconcelos, 87, Lj B

Banca da Ilda – Praça Alexandre Lanza, 105

Banca da Martinha – R. Senhor dos Passos, 40

Banca da Vanilde – R. Major Campos, 13

Banca Dalva – Av. Antônio Olinto, 621

Banca do André – R. Teofilo Otoni, 330

Banca do Ciro – Praça Francisco Sales, 35

Banca do Livro Espírita Chico Xavier – R. Teofilo Otoni, 612

Banca Dom Silvério – Praça Melo Viana, 55

Banca Marília – Praça Dom Carlos Carmelo Motta S/N

Baterlagos – R. Souza Viana, 214

Big Toys – R. Ilka França, 217

Bombom Moda Infantil – R. Teófilo Otoni, 762

Branquin – R. Teofilo Otoni, 1056, Loja 1 ,Centro

Cacia Couros – R. Dep. Emílio de Vasconcelos Costa, 64

Casa e Vasos – R. Ilka França, 205

Celular Mania – R. Dr. Pedro Luíz, 225, Lj 02

Charme Cabeleireiro – R. Santana, 27

Chaveco e Carimbos – R. Dr. Pena, 38

Cometa Calçados – R. Monsenhor Messias, 243

Consertech Assistência Técnica e Acessórios – Praça Tiradentes, 223, Lj 04

Construmaq – R. Luiz Privat, 46

Cosmecenter – R. Prof. Teixeira da Costa, 64

Criativa Moda – R. Santa Helena, 110, Lj04

Distribuidora Diogo – R. Benedito Valadares, 255

Estrela Guia – R. Gov. Milton Campos, 326

Fisioforma – R. Maestro Paizinho, 168, Chácara do Paiva

Geros Bar – R. Juarez Tanure, 29

GM Cópias e Carimbos – Praça Francisco Sales, 01

Grelhados Assados – R. Dr. Avelar, 193

KeroBis – R. Quintino Bocaiúva, 290, Lj 01

Loja Nova América – R. Doutor Avelar, 162

Lojão Center – R. Cel. Randolfo Simões, 28

Lucios Celulares – R. Pedro Luiz, 537 A

Mesure – R. Joaquim Cândido, 60a

O Ponto Elétrico – Praça Tiradentes, 186

PC Bacana – R. Múcio José Reis, 35, Lj C

Prest Service Patury – R. Renato Feio, 74 B

Pronto a Vestir – R. Lassance Cunha, 10

Real da Sorte Loterias – R. Teofilo Otoni, 996

Refrigeração Esquimó – Av. Antônio Olinto, 10

Rosa Fitness Confecções e Cosméticos – R. Monsenhor Messias, 207, Lj 06

Salão Beleza VIP – Av. Dr. Renato Azeredo, 1259

Sete Ótica – R. Zoroastro Passos, 189A, Centro

Tabacaria e Pescaria Soares R. Antônio Olinto, 776 A

Tabacaria Lider – R. Renato Feio, 114

Tron Celulares – R. Cel. Altino França, 296

VH Alimentos – R. Prof. Fernandino Júnior, 330

Vicio Vestir – R. Domingos Louverture, 64

Wembley – R. Monsenhor Messias, 145