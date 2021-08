PM prende suspeitos e apreende armas e drogas em Pedro Leopoldo

Nesta segunda-feira (16), a Polícia Militar foi acionada em uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro Quintas das Palmeiras em Pedro Leopoldo. Ao se dirigirem ao local do fato, os militares avistaram um homem em atitude suspeita em um imóvel abandonado. Momento em que, os policiais se aproximaram do suspeito e realizaram a sua abordagem, encontrando com ele 17 pedras de crack, 9 buchas de maconha e 14 pinos de cocaína, além de R$60,00 reais em dinheiro.

Além disso, os policiais ao verificarem o prontuário do suspeito, constataram que o homem estava com mandado de prisão em aberto.

Enquanto isso, outra guarnição policial se dirigiu até o local onde ocorreu os disparos de arma de fogo e foram informados por uma mulher que um homem havia tentado contra a vida de seu filho. Os policiais se deslocaram até a casa do suspeito e foram recebidos pela sua esposa. A mulher permitiu a entrada dos militares na residência, levando-os até o local onde seu marido se encontrava. O homem admitiu ter disparado a arma de fogo e mostrou aos policias onde escondia as suas armas, sendo apreendido 01 pistola calibre 9mm e um revólver calibre 38, além de munições.

Os autores e os materiais apreendidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil.

Agência Local de Comunicação da 11ª Cia PM Ind