Democrata vence e deixa a zona de rebaixamento do Módulo II

Em partida realizada na Arena do Jacaré, na noite da última segunda-feira, pela nona rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro do Módulo II, o Democrata fez o dever de casa ao bater o Guarani de Divinópolis pelo placar de 1 x 0, gol do zagueiro Carciano. O único tento foi assinalado no finalzinho da partida, aos 46 minutos da segunda etapa, após uma cobrança de escanteio do meia Diego Palhinha, fazendo a alegria do bom número de torcedores que esperaram por mais de um ano para voltar a Arena do Jacaré para acompanhar uma partida de futebol.

O jogo foi bastante disputado do princípio ao fim, com belas jogadas de ambos os lados, mas que acabaram parando nos goleiros Zé Carlos do Democrata e Victor do Guarani, além de ter tido uma bola na trave de cada lado.

Final de jogo Democrata 1 x 0 Guarani. O Democrata atuou e venceu usando o futebol de: Zé Carlos, Kekeu, Diogo, Carciano e Heitor Roca ; Rafinha (Sala), Neto, João Pedro e Diego Palhinha; Isac (Cleiton) e Rafael ( Thiago Gões). O Guarani foi derrotado usando o futebol de: Victor, Júlio César (Clebson), Peixe, Gabriel e Ian (Vinícius); Maicon, Daniel ( Wellington), Rendell e Thiaguinho (Davison); Roberto (Maicon Nascimento) e Brendon. A arbitragem foi de: Hieger Tulio Cardoso, que expulsou o maqueiro Marcos do Democrata, além do atacante Thiago Goes também do Democrata. Ele expulsou ainda os jogadores Rendrell e Davison do Guarani e o treinador Roberto Gaúcho, por se envolverem em uma confusão generalizada, provocada por parte do pessoal do Guarani, após o encerramento da partida. Romulo Correia Gonzaga foi o bandeira número, com Juliana Nascimento trabalhando como auxiliar número dois, todos com boa atuação.

Com 10 pontos ganhos, o Democrata ocupa a décima colocação no Módulo II e ainda tem aspirações matemáticas de classificação para o quadrangular final. O resultado positivo tirou o time da zona de rebaixamento.

Após vencer o Guarani, os jogadores do Democrata voltam aos treinamentos nesta terça-feira, tendo uma semana pesada de atividades, com treino apronto marcado para a manhã de sexta-feira, dia 20, depois do qual será definida a equipe titular para o jogo de sábado, em Juiz de Fora, contra o Tupynambás. O confronto será válido pela décima rodada, considerado de 06 pontos na tabela de classificação.

Veja a programação de jogos da 10 rodada:

Sábado, 21 de agosto de 2021:

15:00 – Tupynambás x Democrata – Juiz de Fora

15:00 – Betim x Nacional de Muriaé – Betim

15:00 – União Luziense x Ipatinga – Santa Luzia

16:00 – Serranense x Aymorés – Nova Serrana

Domingo, 22 de agosto de 2021:

11:00 – Tupi x Villa Nova – Nova Lima

Segunda, 23 de agosto de 2021:

20:30 – Democrata-GV x Guarani – Governador Valadares