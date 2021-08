Filha morre e pais ficam feridos em acidente com carro na BR-040 em Barbacena

O condutor perdeu o controle da direção na altura do distrito de Correia de Almeida, bateu com o carro em uma árvore e, em seguida, caiu em uma ribanceira. Vítima fatal foi uma jovem de 26 anos.

Uma jovem, de 26 anos, morreu em um acidente de carro na tarde desta segunda-feira (16) no km 725 da BR-040, em Barbacena. Os pais dela, um homem de 56 e uma mulher de 42, também estavam no veículo, ficaram feridos e foram levados para o Hospital Regional.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle da direção na altura do distrito de Correia de Almeida, bateu com o carro em uma árvore e, em seguida, caiu em uma ribanceira. A família seguia no sentido Juiz de Fora/Barbacena.

A filha estava no banco traseiro e após ser retirada do veículo foi colocada em uma ambulância da Via 040, concessionária que administra o trecho da rodovia, e sofreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica fez manobras de reanimação, mas sem sucesso.

O condutor do veículo também foi atendido por outra equipe da Via 040 e a esposa dele, que encontrava-se no banco dianteiro, foi repassada para ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ambos foram levados para o Hospital Regional de Barbacena.