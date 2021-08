Ensino Fundamental I e EJA da rede municipal retornam hoje às aulas presenciais

Seguindo o cronograma de retorno presencial das aulas, nesta segunda-feira, 16, os alunos da Rede Municipal de Ensino do Fundamental I (1º ao 5º ano) e do Ensino de Jovens e Adultos (EJA anos iniciais) de Sete Lagoas puderam reencontrar os colegas e professores, depois de um ano e meio com os estudos em sistema remoto. O Decreto Municipal 6.583 de 09 de julho de 2021 dispõe sobre o retorno gradual das atividades presenciais na rede municipal de ensino. A volta está sendo escalonada com um terço das turmas por dia, considerando Portaria SMEEC nº 300 de 14 de julho de 2021, que institui o ensino híbrido como modelo educacional no sistema municipal de ensino de Sete Lagoas durante o período de pandemia do coronavírus (covid-19).

“As escolas municipais foram orientadas, direcionadas e organizadas através de legislações para nortear as diretrizes de volta às aulas no município, tendo como referência o Decreto nº 6.582, de 9 de julho de 2021, que dispõe sobre a reclassificação de fase do Programa Minas Consciente estabelecida para macrorregião central de Minas Gerais, conforme deliberação do comitê extraordinário COVID-19”, ressalta a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira.

De acordo com a secretária, a Prefeitura realizou a compra de itens de higiene, como máscaras, álcool gel, papel toalha, dispenser de pedal, sabonete líquido e kits higiênicos para os alunos da educação infantil, que retornam às aulas presenciais no próximo dia 23 de agosto. “As escolas municipais também receberam verba do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) para aquisição de equipamentos de proteção. Uma necessidade do poder público municipal é garantir o perfeito funcionamento de suas escolas. Há alguns meses a Secretaria Municipal de Educação já prepara suas escolas para receber os alunos. Além disso, também está garantido o transporte escolar gratuito e todo o programa nutricional da merenda”, completa Roselene Teixeira.

Vale lembrar que o ensino será híbrido, de acordo com a Portaria SMEEC nº 300 de 14 de julho de 2021. Os pais ou responsáveis assinaram declaração na escola para liberação dos alunos voltarem às aulas. Aos professores que não se encontram aptos à volta, foram disponibilizadas férias-prêmio. Durante esse um ano e meio de pandemia foram realizadas atividades para atender a todos os alunos, como entrega de atividades presenciais nas escolas, grupos de Whatsapp, portal do aluno e vídeos no Facebook, entre outras atividades.

Além disso, os profissionais de educação da rede municipal tiveram apoio para conseguir lecionar a distância. “Todas as escolas municipais tiveram videoconferências da Gerência Educacional e do Departamento de Equipe Pedagógica durante esse período, abordando várias ações para apoio aos professores”, diz a secretária. Vale ressaltar que todos os profissionais da Educação receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no mês de junho. Quem recebeu a Coronavac tomou a segunda dose até 21 dias depois. Já quem tomou a Astrazeneca vai receber a segunda dose a partir de setembro, passados os 90 dias entre as doses, de acordo com o fabricante. “Tivemos que nos reinventar de forma a trabalhar com as novas tecnologias. A pandemia nos trouxe aprendizados nunca imaginados, levando aos professores aprendizado e inclusão digital”, revela a secretária.

LIVE

A Prefeitura realizou, no início de agosto, a live “Retorno gradual e seguro das aulas presenciais” para informar à comunidade escolar sobre as medidas de biossegurança a serem adotadas por todos ao retornarem às atividades escolares presenciais. Participaram da live a secretária municipal de Educação, Roselene Alves Teixeira; o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta; a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Maria Tereza; a coordenadora da Vigilância Sanitária, Hemi Alica; e o coordenador da Atenção Primária, Higino Lopes. A transmissão pelo Youtube da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura está no link: https://www.youtube.com/ channel/ UCL8acKvRgyk2oVvxk1WqCMw

CRONOGRAMA

Dia 2 de agosto

REDE PARTICULAR

– Fundamental I – 1º ao 5º ano

– Ensino médio e técnico

REDE PÚBLICA

– Médio e técnico

Dia 9 de agosto

REDE PARTICULAR

– Educação Infantil – 4 e 5 anos

– Fundamental II – 6º ao 9º ano

– Ensino Superior

REDE PÚBLICA

– Superior

Dia 16 de agosto

REDE PÚBLICA

Fundamental I – 1º ao 5º ano

– EJA (anos iniciais)

Dia 23 de agosto

REDE PÚBLICA

– Educação Infantil – 4 e 5 anos

– Fundamental II – 6º ao 9º ano

– EJA (anos finais)

Dia 30 de agosto

REDE PARTICULAR E PÚBLICA

– Educação Infantil (0 a 3 anos de idade)