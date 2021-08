Emater-MG divulga levantamento de área afetada por geadas em pastagens, grãos, frutas, hortaliças e flores

A formação de gelo devido à onda de frio afetou cerca de 24 mil produtores em 257 municípios mineiros

As geadas do mês de julho, em Minas Gerais, afetaram 257 municípios com áreas em produção de pastagens, grãos, frutas, hortaliças e flores. Do total de área cultivada no estado com esses produtos, o fenômeno climático atingiu, em média, 31,7%, com prejuízos para cerca de 24 mil produtores rurais. Esse é o resultado do levantamento realizado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG).

Os grupos que incluem mais produtores afetados são os de pastagem, com 16.260, olericultura (hortaliças), com 3.885 agricultores, e fruticultura, com 2.455.

O levantamento, realizado pelos técnicos da empresa junto aos produtores, mostra que as geadas atingiram 1.235.448 hectares de pastagens, o que corresponde a 36,2% da área total ocupada com este tipo de cultura, nas regiões pesquisadas. A área plantada com grãos que sofreu o efeito das geadas foi de 192.062 hectares (17,8% do total). Na fruticultura, a intempérie causou danos em 16.622,7 hectares (28% do total dos pomares). As geadas também prejudicaram o cultivo de hortaliças (em 13.942,5 hectares, ou 25,9% do total plantado) e de flores. Este segmento foi o mais afetado, proporcionalmente ao total cultivado. Houve formação de geadas em 13 hectares de floricultura, o que corresponde a 39,5% da área plantada.

A pesquisa foi realizada nas seguintes Unidades Regionais da Emater-MG: Alfenas, Guaxupé, Lavras, Passos e Pouso Alegre, na região Sul do estado; Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro; Patos de Minas, no Alto Paranaíba; Juiz de Fora, na Zona da Mata; São João del Rei, no Campo das Vertentes; e Belo Horizonte, Curvelo, Divinópolis e Sete Lagoas, na região Central.

As Unidades Regionais da Emater-MG são compostas por conjuntos de municípios. Ao todo, são 32 Unidades Regionais em todo o estado.

Crédito agrícola

Em 24,5% dos municípios em que as geadas afetaram as lavouras, estima-se que os produtores precisarão acessar o crédito ou o seguro agrícola. Em 25,4% das cidades, não foi possível estimar esta necessidade.

Fonte: Agência Minas