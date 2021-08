PM prende mulheres suspeitas de tráfico de drogas em Matozinhos

No sábado (14) durante operação, policiais militares avistaram um táxi parado em frente a uma residência no bairro Bom Jesus em Matozinhos, residência esta já conhecida no meio policial pela mercância de drogas. Neste momento, uma mulher sai do imóvel com uma sacola em mãos e entra no táxi que iniciou seu deslocamento. Os policiais seguiram o táxi e conseguiram interceptá-lo, e ao realizar a abordagem, os policias encontraram na sacola que a suspeita trazia 2 microtubos e uma porção de cocaína, 01 pedra grande e quadro pedras menores de crack, 01 tablete de maconha e mais R$75,00 reais em dinheiro. Ao ser perguntada pelos militares sobre a procedência das drogas, a mulher disse que as havia buscado com um homem na residência de onde ela havia saído.

Os militares se dirigiram até ao imóvel e avistaram uma outra mulher jogando uma sacola plástica em cima do telhado, que ao ser verificada foi encontrado em seu anterior meia barra e 01 tablete de maconha, 01 pedra bruta de crack, balança de precisão e vasto material para embalagem das drogas. Ainda foi localizado dentro da residência, 01 porção de cocaína e mais alguns materiais para embalagem das drogas.

As mulheres foram presas em flagrante delito e encaminhadas a Delegacia da Polícia Civil.

Agência Local de Comunicação Social da 11ª Cia PM Ind