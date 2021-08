Prefeitura realiza 8ª Jornada do Patrimônio e 34ª Semana do Folclore de Sete Lagoas

A Semana do Folclore de Sete Lagoas completa este ano sua 34ª edição e aborda uma importante e tradicional discussão para a cultura da nossa cidade. Em 2021, a Semana do Folclore será realizada concomitante à 8ª Jornada do Patrimônio Cultural, que é um evento do calendário oficial do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), no formato híbrido com programação on-line e presencial. O evento será transmitido entre os dias 22 e 28 de agosto, pelo canal do Youtube da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura e da TV Câmara de Sete Lagoas, com gravações prévias realizadas na Casa da Cultura, respeitando os protocolos de segurança.

A 8ª Jornada do Patrimônio apresenta o tema “Caminhos do Patrimônio: contemporaneidade e novos horizontes”, em comemoração ao Dia do Patrimônio Cultural, aos 50 anos do Iepha-MG e aos 25 anos do ICMS Patrimônio Cultural. “Esta edição propõe ações educativas e de difusão do patrimônio cultural que promovam reflexões sobre a trajetória das políticas públicas do patrimônio cultural, novos patrimônios, novas tecnologias e lugares de memória”, afirma a gerente geral de Cultura, Programas e Projetos da Secretaria Municipal Adjunta de Cultura, Priscila Horta.

Com uma programação diversa, a ação discute os caminhos de preservação do patrimônio, busca interagir com o público infantil e dialogar com educadores. Serão palestras, apresentações, rodas de conversa e muita história pra contar. “Para o sucesso do evento é importante que haja também uma interlocução com os alunos e os professores das escolas municipais, pois é na infância, na juventude e na escola que se aprende a valorizar a própria cultura. Por isso vamos disponibilizar todo o evento no Youtube da Secretaria,” explica a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Alves Teixeira.

Missa Conga

No sábado, 28, às 18 horas, será realizada a tradicional Missa Conga, em frente ao Casarão de Sete Lagoas. Esse evento contará com a presença dos folcloristas e é aberto ao público. O uso de máscara é obrigatório e também o distanciamento social para que tudo possa acontecer em segurança. “Nesse momento de retomada dos eventos presenciais, estamos muito satisfeitos em poder realizar a 8ª Jornada do Patrimônio e a 34ª Semana do Folclore dando um passo rumo à normalidade da agenda cultural da cidade. É claro que medidas de prevenção e de segurança ainda são importantes, mas essa realização já nos traz uma esperança”, comenta a secretária adjunta de Cultura, Gislene Inocência. “Gostaria de agradecer publicamente aos parceiros, patrocinadores, e artistas. Sem esse espírito colaborativo, nada disso seria possível”, acrescenta.

A TV Câmara de Sete Lagoas irá veicular o evento em sua programação entre os dias 22 e 28 de agosto. Confira a programação completa. As atividades marcadas com asterisco fazem parte da 8ª Jornada do Patrimônio, aprovada pelo Iepha.

PROGRAMAÇÃO

Dia 22 de agosto – domingo

15H

ABERTURA

Palavra do Prefeito – Duílio de Castro / Secretária de Educação, Esportes e Cultura – Roselene Alves Teixeira

15H10MIN

*Encontro de Mestres, Reis e Rainhas – Roda de conversa

Novos Horizontes para o Folclore – A criança e o contexto folclórico

Homenageado: José Roberto de Souza

MESA REDONDA

Congado – Wilson Popó

Folia de Reis – Edson Teixeira

Capoeira – Paulinho Godoy

Boi da Manta – Paulinho do Boi

Religião de Matriz Africana – Marcia Tundaiala

Dia 23 de agosto – segunda-feira

15H

Peça de Teatro – Contos Folclóricos

Cia Teatral Boi da Manta

21H

Palestra: De onde vem a capoeira?

Palestrante: Adney – Mestre Marinheiro

Dia 24 de agosto – terça-feira

15H

*Palestra: Congado, Folia e Pastorinhas

Patrimônio Imaterial do Povo – Caminhos para a Preservação

Palestrante: José Roberto – Ex Coordenador do Folclore de Sete Lagoas

Dia 25 de agosto – quarta-feira

15H

*Palestra:

Educar é Preciso – Educação sobre o Patrimônio Material

Shirley Fonseca – Departamento de Patrimônio da Secretaria Adjunta de Cultura

21H

*Roda de Conversa

Áudio Visual e Folclore

A tecnologia como agente de preservação do patrimônio.

Discussão sobre o Documentário: Congado Sete Lagoas – História Contada

Participantes:

Congadar: Mestre Saúva

Associação dos Congadeiros: José Carlos

Áudio Visual: Felipe Gontijo

Historiador: Dalton Andrade

Produtora do Documentário: Larissa Castro

Dia 26 de agosto – quinta-feira

15H

Palestra: Plantas Medicinais – Cuidados e Preservação

Palestrante: Alexandre Kisa

21H

Palestra: A história da Quadrilha Pueirinha

Palestrante: Marcio Vaz Fernandes – Presidente da Quadrilha

Dia 27 de agosto – sexta-feira

21H

Orquestra de Viola

Viola Caipira, Contos e Cantos

Gilvan – Presidente da Orquestra

Dia 28 de agosto – sábado

18H – CASARÃO

*Missa Conga (único evento presencial da programação)

Homenagem: Sr. Rubens e Dona Iola

Patronos das Folias de Reis