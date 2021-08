Com apelo do presidente e promoção, Democrata busca apoio no reencontro com torcedor

O Democrata entra em campo na próxima segunda-feira (16), às 19h, contra o Guarani, na Arena do Jacaré, com a possibilidade de contar com um reforço que está ausente há mais de um ano, o torcedor. E para esse reencontro a diretoria preparou várias promoções e o presidente Renato Paiva, diante do momento da equipe no campeonato, pede a compreensão e o apoio do torcedor democratense.

Dentro dos protocolos de segurança contra a proliferação do coronavírus, a Arena está liberada para receber até 600 pessoas. Para a partida da próxima segunda os ingressos já estão à venda por R$ 20 com possibilidade de meia entrada a R$ 10. Quem preferir ir uniformizado a diretoria preparou um “combo” com camisa oficial mais ingresso por R$ 90, camisa número três com ingresso a R$60 ou o boné oficial mais ingresso também por R$ 60.

Para acessar o estádio o torcedor terá a temperatura aferida na entrada, após será obrigatória a higienização das mãos. Com temperatura igual ou superior a 37 graus a pessoas não poderá entrar e será encaminhada a uma unidade de saúde. Nesse primeiro momento de retomada gestantes e menores de 18 anos também estão impedidos de assistirem aos jogos.

Pelas redes sociais do clube o presidente Renato Paiva lamentou o momento ruim da equipe no campeonato (11° colocação), mas pediu um voto de confiança e apoio. “Infelizmente estamos fazendo um campeonato ruim, busco respostas, mas não é fácil. Estamos executando um bom planejamento que foi feito, mas a bola não entra. Peço desculpas e mais um voto de confiança. Sem público tem atrapalhado muito porque a torcida joga junto. Peço o apoio para o jogo diante do Guarani”, disse o dirigente.

Os ingressos para a partida estão à venda, até este domingo na 2001 Jeans (Jardim do Comércio), Arena do Jacaré, Carnes e Afins (Av. Raquel Teixeira Viana) e Rosa Fitness e confecções (Rua Monsenhor Messias). Valor da inteira R$ 20 e meia entrada R$ 10.

Democrata (11°) x Guarani (8°)

Módulo II do Campeonato Mineiro

Rodada: 9

Dia: Segunda-feira (16)

Hora: 19h

Local: Arena do Jacaré

Por Marcelo Paiva