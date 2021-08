Projeto quer que cavalgadas sejam reconhecidas como patrimônio cultural do Estado*

O texto apresentado pelo deputado Douglas Melo na ALMG ressalta, que as cavalgada foram primordiais para desenvolvimento do nosso Estrado_

Nesta sexta-feira (13), o deputado Douglas Melo (MDB) apresentou o Projeto de Lei 3.012/2021, o qual declara em Minas Gerais a cavalgada patrimônio cultural imaterial do Estado, a ser comemorado, anualmente, todo dia 12 de outubro. A data foi justificada no texto em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, santa protetora do povo sertanejo, dos cavaleiros, das amazonas e dos peões.

Conforme o texto de justificação do projeto, as cavalgadas são manifestações culturais muitas vezes motivadas por questões religiosas e cívicas, além de fazer parte da cultura do Estado deste os primórdios da Estrada Real. Douglas também destacou que elas ocorrem a título de competições esportivas e unem familiares e amigos em torno da paixão pelos animais.

“Os animais muitas vezes são nossos melhores amigos, membros de nossas famílias, fazem parte de forma muita amorosa do nosso dia a dia. Oferecer todo carinho e cuidados a eles é nosso dever e obrigação. O projeto apresentando além de homenagear todos os amantes da cavalgada é uma forma de homenagear os animais, presentes na nossa história deste sempre” disse o parlamentar.

Ascom/ Dep. Douglas Melo