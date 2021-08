Veículos de comunicação de Sete Lagoas são referência para Legislativo de Janaúba, no norte do Estado

Com pouco mais de 72 mil habitantes, de acordo com o último senso, a cidade de Janaúba, no norte de Minas, vai ganhar, em breve, mais um importante veículo de comunicação para aproximar o Poder Legislativo dos moradores. Concluindo detalhes burocráticos antes de partir para a implantação do canal de rádio, o presidente do Legislativo janaubense, Ramon Alexandre, conheceu a programação e experiência do FM 103.5 de Sete Lagoas.

Acompanhado do presidente Pr. Alcides, o representante da cidade que fica a 487 km de Sete Lagoas não escondeu a alegria e motivação com a troca de experiência. “Estamos finalizando as exigências da Anatel, já estamos homologados, viemos conhecer de perto e saímos com outra visão. Muito boa a estrutura e muito importante a prestação de serviço pela rádio”, definiu.

Cantor e comunicador, o gestor da Câmara de Janaúba também falou do momento político da cidade que se prepara para receber a instalação da maior usina fotovoltaica da América Latina. “Estamos com esse investimento fora outras usinas que estão em construção lá. Estamos caminhando bem, no caminho certo, e em harmonia para o desenvolvimento da cidade”, falou.

Nesse sentido, Pr. Alcides (PP) reforçou que o prédio do Legislativo de Sete Lagoas já se mantém graças a energia solar. “Quando nosso presidente fala da pujança da energia fotovoltaica em Janaúba a gente lembra que nossa Câmara já é mantida pela energia limpa produzida pela usina que temos. Energia limpa é um caminho sem volta”, cravou o presidente sete-lagoano.

Depois de passar pela Rádio, Ramon conheceu, também, outros departamentos do Legislativo sete-lagoano como o plenário e as instalações da TV Câmara. Com o intuito de estreitar o intercâmbio Pr. Alcides colocou a estrutura à disposição do colega para contribuir com os trabalhos de implantação do canal FM da cidade de Janaúba.

Com Ascom/Câmara Municipal de Sete Lagoas