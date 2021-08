Policiais Militares receberam treinamento para prevenção a ataques bancários em Sete Lagoas

Na madrugada de segunda-feira (10), policiais militares do 25º BPM realizaram treinamento na área central da cidade com foco na prevenção de roubos a agências bancárias.

O treinamento teve como objetivo manter a capacidade técnica dos policiais militares em alto nível de eficiência para combater a ação de grupos armados em ocorrência de roubo a bancos e explosão de caixas eletrônicos.

Todos os militares de Sete Lagoas e das demais cidades componentes da 19ª RPM que estavam empenhados no turno participaram do treinamento, que contou ainda com o apoio da Aeronave Pégasus, da Polícia Militar.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar