Vereador Júnior Sousa registra boletim de ocorrência contra CCZ. Prefeitura faz coletiva de imprensa sobre o assunto

Na última quarta-feira (11), o vereador Júnior Sousa recebeu várias solicitações e mensagens de protetores de animais, advogados e seguidores, sobre uma situação que estava acontecendo na porta do Centro de Controle da Zoonoses (CCZ) de Sete Lagoas. Ao chegar no local, Júnior foi informado que os responsáveis pelo o órgão público, proibiu a entrada dos protetores que tinham o objetivo de adotar os animais que iriam ser eutanasiados.

Tentando exercer sua função de fiscalizar, Sousa solicitou a entrada e também foi impedido de acessar as dependências, “Eu como vereador eu não posso exercer minha função por prerrogativa do prefeito”, disse através de suas redes sociais.

Após o ocorrido, o vereador registrou um boletim de ocorrência (BO) na Polícia Militar e finalizou dizendo que, como vereador, segue na luta por direitos iguais para todos e pelo fim do coronelismo da cidade.

Os funcionários do local alegaram que não tinham a autorização do prefeito e da diretora do CCZ para realizar a liberação.

Assessoria de Comunicação do Vereador Júnior Sousa

Coletiva de Imprensa

A Prefeitura de Sete Lagoas marcou uma coletiva de imprensa, onde serão esclarecidos boatos envolvendo eutanásia de cães e protocolos sanitários do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Sete Lagoas.

A coletiva de imprensa será nesta sexta-feira, 13 de agosto, às 14 horas, do Gabinete do Prefeito e contará com as seguintes presenças: Duílio de Castro – Prefeito, Dr. Flávio Pimenta,Secretário Municipal de Saúde, Alber Alípio Ribeiro – Coordenador de Gestão e Saúde, Patrícia Silveira – Coordenadora do CCZ, Maria Tereza Rodrigues – Referência Técnica da Epidemiologia e Dr. Paulo Cezar Ferreira da Silva – Promotor de Justiça Curador da Saúde – MPMG (a confirmar).

Ascom/ PMSL