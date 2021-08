Em Sete Lagoas, cronograma de vacinação contra a Covid segue avançando

A Prefeitura de Sete Lagoas mantém a evolução no cronograma de vacinação contra a Covid-19 e contempla mais uma faixa etária. Nesta sexta-feira, 13 de agosto, se vacinam com a 1ª dose as mulheres a partir de 32 anos de idade. Confira os locais e horários:

Mulheres a partir de 32 anos

Sexta-feira, 13 de agosto, 09h às 16h

Ginásio Dr. Márcio Paulino – Praça da Feirinha (a pé)

Faculdade Atenas – Av. Perimetral, ao lado da Bombril (drive thru)

Obs: Em caso de grande demanda serão distribuídas senhas até às 15h30.

Neste sábado, 14 de agosto, se vacinam com a 1ª dose os homens a partir de 32 anos de idade. Confira os locais e horários:

Homens a partir de 32 anos

Sábado, 14 de agosto, 09h às 16h

Drogasil – Av. Villa Lobos, 622, Jardim Cambuí (a pé)

Serviço de Atendimento Especializado (SAE), ao lado do SAMU – R. Itália Pontelo, 41, Chácara do Paiva (a pé)

Documentos são Identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Quem não tem o comprovante deve solicitar junto a ESF mais próxima de casa.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas.

Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus