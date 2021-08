Bombeiros de Sete Lagoas realizam ações para reduzir riscos de incêndios florestais

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por meio da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar em Sete Lagoas (5ª Cia Ind BM), realizou capacitações de Brigadistas Florestais, em parceria com os municípios em sua área de atuação, entre os meses de julho e agosto. O objetivo dos Treinamentos é aumentar a resiliência dos sistemas locais de proteção e defesa civil frente ao agravamento do período de seca / estiagem 2021 e faz parte de uma estratégia da Unidade, desdobrando o Plano de Comando do CBMMG.

Os Treinamentos, com duração de 20 horas/aula, em três dias, tiveram como metas: a prevenção, a mitigação, a preparação e a resposta rápida em focos iniciais de incêndios florestais, por parte dos municípios e organizações públicas parceiras que disponibilizaram seus servidores. Os servidores capacitados foram instruídos a respeito das características e comportamento do fogo em incêndios florestais, seu potencial destrutivo, danos ao meio ambiente e a sociedade, bem como ações que visam tornar os municípios mais resilientes aos incêndios florestais.

Em 07 treinamentos, realizados nos próprios municípios, foram capacitados 135 servidores. Alguns dos treinamentos contaram com integrantes das Unidades de Conservação do IEF e ICMBio. Um desses treinamentos foi realizado para 23 militares do Exército Brasileiro, por meio do 4º Grupamento de Artilharia Anti-Áerea (4º GAAAe). Ainda, existe a previsão para um treinamento para órgãos públicos localizados em áreas com maior recorrência de focos, localizados entre os municípios de Sete Lagoas e Prudente de Morais.

Os Treinamentos são coordenados e executados pelos integrantes do Núcleo de Incêndio Florestal (NIF) da 5ª Cia Ind BM.

RESULTADO NA PRÁTICA

Os novos brigadistas florestais treinados vêm atuando no combate a princípios de incêndios e focos de incêndio de menores proporções, além das ações de prevenção (como a confecção de aceiros, limpezas de terrenos e orientações à comunidade). Os municípios mais atuantes proporcionam à sua população um melhor serviço público e qualidade ambiental.

A contribuição dos brigadistas reduz os danos causados por incêndios florestais, uma vez que o tempo resposta para o combate aos focos de incêndios é reduzido, proporcionando um dano ambiental de menor abrangência. Ainda, nos casos de incêndios que fogem ao controle das equipes dos municípios, o acionamento do CBMMG é mais rápido e conta com informações prévias de maior qualidade, fornecidas pelos servidores treinados, garantindo uma maior eficácia das ações dos Bombeiros Militares.

Os treinamentos expressam o cumprimento da missão constitucional do CBMMG, responsáveis pela execução e coordenação das atividades de Proteção e Defesa Civil, em especial nas localidades, onde os riscos existem, os desastres ocorrem e o aumento da resiliência traduz-se em um melhor desenvolvimento sustentável e da proteção econômica das cidades.

Contamos com o apoio da população para prevenir queimadas e lembramos que provocar incêndios é crime.

Com Assessoria de Imprensa/5ª Cia BM