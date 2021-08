Após crítica de Luxemburgo, Rafael Sóbis garante que ‘Marcinho não vai se abalar’

O empate em 2 a 2 com o Vitória, obviamente, não foi o placar que o Cruzeiro esperava nessa quarta-feira (11). Mas um fato específico irritou o técnico Luxemburgo: “O que eu não gostei do jogo? Do Marcinho. Futebol é muito simples, não precisa fazer muita coisa. Tem que ser mais simples. Ele começou a virar muito o corpo para lá, para cá, e às vezes sem necessidade. Ele tem que usar o talento com simplicidade”.

Já nesta quinta (17), o atacante Rafael Sóbis colocou panos quentes nessa situação, dizendo que o armador “jamais vai se abalar com isso”.

“Provavelmente ele (Marcinho) sabe o que o nosso treinador quis dizer a ele. Vai evoluir, é aprendizado, justamente porque é menino. Sentiria se não tivesse qualidade. Mas nosso Marcinho tem uma qualidade extraordinária, vai entender bem, seguir o que está fazendo e ser muito importante para nós”, afirmou Sóbis.

O camisa 10 acredita que é o momento de os atletas mais jovens ouvirem os conselhos dos mais experientes. “Eu, como mais velho, procuro sempre escutar os mais velhos. Esses caras têm sempre uma coisa a dizer. Cada treinador expressa à sua maneira, e cabe a nós, atletas, procurar melhorar sempre”, disse.

O próximo compromisso do Cruzeiro é neste sábado (14), às 16h30, diante do Sampaio Corrêa, no Independência, pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro.