CCPR vai construir em Curvelo a maior fábrica de rações animais do Brasil

Aporte total no projeto será de aproximadamente R$ 132 milhões

A CCPR vai construir a maior, mais moderna e sustentável Fábrica do Brasil para a produção de

soluções nutricionais, como rações e suplementos minerais para animais. A nova unidade industrial

será implantada na cidade de Curvelo/MG e o aporte total da empresa na futura planta será de

aproximadamente R$ 132 milhões.

Em Minas Gerais, principal mercado de nutrição animal da CCPR, a empresa já detém

aproximadamente 10% de market share. Esse investimento no segmento de nutrição animal

acompanha a expansão desse mercado no país. Segundo o presidente da CCPR Marcelo

Candiotto, esse é o momento ideal para a empresa investir no setor. “Em 2020, por exemplo, a

CCPR obteve resultados históricos de produção e faturamento. Com o aumento da capacidade

produtiva, incrementada pela nova unidade, esperamos manter o alto ritmo de crescimento e

ganhar mais 7% do mercado até 2025”, antecipa. A agropecuária brasileira foi um dos setores

menos afetados pela pior crise econômica dos últimos tempos. O segmento de rações animais, por

exemplo, tem expectativa de fechar 2021 com crescimento de 2,3%.

A CCPR é hoje a maior cooperativa captadora de leite do Brasil e um dos principais players na

área de nutrição animal para animais de médio e grande porte. “Estamos investindo em

tecnologia de ponta, equipamentos mais eficientes e ecologicamente sustentáveis para garantir o

menor impacto ambiental e a segurança dos colaboradores e comunidade”, destaca a gerente de

Projetos Thaís Lage.

Ainda de acordo o presidente Marcelo Candiotto é preciso investir continuamente para levar a

inovação e o desenvolvimento necessário ao campo e às comunidades. “A CCPR, como uma das

maiores produtoras de soluções nutricionais para animais, está alinhada com seus princípios

cooperativistas e reafirma sua missão de fortalecer seus cooperados e a comunidade onde está

inserida. Estamos trabalhando para atender à demanda das cooperativas, dos produtores rurais e

levando emprego e renda para Curvelo e seu entorno”, disse. “Os dados de mercado, além da

consultoria internacional que contratamos, demonstram que a CCPR está no caminho certo”, conclui

o presidente.

Expansão da produção

Além de atender ao crescimento da demanda e dos novos negócios da empresa, a nova planta vai

dar suporte à produção da atual Unidade Industrial da CCPR, instalada em Contagem/MG. Em

Curvelo, a CCPR produzirá três vezes mais rações e suplementos nutricionais, o que fomentará o

emprego e a renda na região Central do Estado.

Atualmente, a CCPR produz cerca de 300 mil toneladas por ano das mais de 500 fórmulas do seu

mix de produtos. Mas a demanda de produção tem crescido exponencialmente nos últimos anos,

mesmo com a intensa flutuação do preço do milho e soja, principais insumos das fórmulas

nutricionais.Após o início da operação da Unidade de Curvelo, a capacidade produtiva da CCPR será de cerca de 1,2 milhão toneladas/ano.

Para o planejamento da nova estrutura foi desenvolvido um estudo para indicar as melhores

alternativas de localização, considerando tanto o mercado potencial para a venda de produtos

acabados e a disponibilidade e oferta de matérias-primas. A análise de viabilidade do

empreendimento identificou que a melhor escolha seria a região de Curvelo, pela localização central

no estado de Minas Gerais. “Além disso, o terreno do empreendimento está às margens da BR 040

e da BR 135, o que vai facilitar a chegada dos insumos e o escoamento dos produtos”, destacou o

gerente do projeto Alexandre Lara.

O aquecimento do mercado de nutrição animal motivou a ampliação dos investimentos da CCPR

nesse segmento. Produtora com extensa tradição na produção de rações e suplementos para

bovinos leiteiros, bovinos de corte, suínos e aves, recentemente, foi a vez da empresa entrar no

mercado Pet, com o lançamento da CoopCão, e no segmento de peixes de produção, com a CCPR

Aqua. Em 2020 foi lançada a linha HIPUS MMA para equinos.

Impacto social

No total, o empreendimento deve ser implementado em duas fases, até 2025. A nova fábrica trará

benefícios socioeconômicos para a região de Curvelo. A geração de empregos diretos e indiretos

estimada é de aproximadamente 1000 vagas, impactando positivamente em toda a cadeia

produtiva e criando oportunidades de negócios em vários setores de prestação de serviços da região.

Sobre a CCPR

A CCPR tem 73 anos de mercado e foi fundada em Belo Horizonte/MG. É hoje a maior cooperativa

captadora de leite do Brasil, captando mais de 90 milhões de litros de leite por mês em Minas Gerais

e Goiás. Fundadora de um dos maiores laticínios do país, a CCPR tem em sua trajetória décadas de

trabalho em prol do desenvolvimento contínuo de seus cooperados e de toda a cadeia produtiva do

leite.

Hoje, o Sistema CCPR é formado por 32 cooperativas singulares. Além da captação de leite, a

empresa atua no segmento de nutrição animal, produzindo na atual Unidade Industrial, em

Contagem/MG, mais de 500 soluções nutricionais para animais.

A CCPR também possui uma rede varejista, denominada CCPR Armazém, com 17 unidades espalhadas por MG.

Assessoria de Comunicação CCPR