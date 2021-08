Prefeitura imuniza os trabalhadores da limpeza urbana contra a gripe

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – imunizou contra a gripe H1N1 uma categoria profissional que nunca parou de trabalhar na pandemia e sempre ficou na linha de frente: os garis municipais. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 12 de agosto, na empresa Litucera, responsável pelo serviço na cidade.

“É muito importante o que fizemos hoje. Imunizamos que faz um trabalho difícil dia e noite. Estamos cuidando da saúde de quem cuida de nossa cidade”, comentou o prefeito Duílio de Castro durante a vacinação.

Os trabalhadores da limpeza urbana sempre tiveram atenção especial da administração, inclusive no cronograma de imunização contra a Covid-19, quando também foram classificados nos grupos prioritários para receber as doses. “Hoje estamos complementando a imunização deste público. Isso é muito gratificante para nós da saúde pública municipal”, disse Higino Lopes, coordenador da Atenção Primária.

Quem recebeu as doses e convive diariamente na rotina de limpeza de vias e espaços públicos de Sete Lagoas valorizou muito o ato da administração municipal. “Toda nossa equipe tem contato com materiais diversos e o risco de contágio é grande. Essa é mais uma vacina que vai garantir a saúde de nossa equipe”, declarou Emerson Amorim Matos, gestor da Litucera. “É mais um momento importante. Todo ano a Prefeitura contribui com nosso bem-estar. Agrademos à Prefeitura e toda a equipe da saúde”, completou o gari Fernando Caldeira de Carvalho.R

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom