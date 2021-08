Tarcísio Meira morre de Covid aos 85 anos

Ator estava internado com Covid na UTI do Albert Einstein, na Zona Sul de SP. Ele e sua esposa, a atriz Glória Menezes, de 86 anos, deram entrada no hospital na última sexta (6) após serem diagnosticados com a doença.

O ator Tarcísio Meira morreu de Covid-19 em São Paulo, aos 85 anos, na manhã desta quinta-feira (12).