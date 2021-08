América confirma Diogo Giacomini como novo auxiliar permanente

O América anunciou, na tarde desta quarta-feira (11), Diogo Giacomini como novo auxiliar permanente da comissão técnica do clube. A informação já tinha sido adiantada pelo Hoje em Dia. O profissional, de 42 anos, estará no treinamento desta quinta (12) no CT Lanna Drumond e chega para substituir Cauan de Almeida, que deixou o Coelho e foi compor a equipe de Lisca, ex-comandante americano, no Vasco.

Giacomini fez seu último trabalho no Coimbra. Ele assumiu o time de Contagem em 2018 e, no clube, conquistou a terceira e a segunda divisão do Campeonato Mineiro, em 2018 e 2019, respectivamente. Depois dos dois acessos seguidos, comandou a equipe na elite estadual em 2020 e 2021, sendo demitido neste ano, após sequência de quatro jogos sem vitórias.

Antes, o treinador fez parte da comissão técnica do Atlético entre 2015 e 2017. Em 2015, comandou o time nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, após a saída de Levir Culpi. No ano seguinte, depois da demissão de Marcelo Oliveira, foi o técnico em uma partida da Copa do Brasil.

Fonte: Hoje em Dia