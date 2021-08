Prefeitura e TV Câmara celebram termo para transmissão de programa institucional do Executivo

Com o propósito de levar ainda mais informações sobre as ações da atual administração aos munícipes, a Prefeitura de Sete Lagoas firmou, junto à Câmara Municipal, um termo de cooperação, celebrando a transmissão do programa “Sete Lagoas Seguindo em Frente”, que irá veicular ações institucionais do Executivo na TV Câmara de Sete Lagoas. A exibição será de segunda à sexta-feira, às 13h30, com reprise às 20h.

Publicado no Diário Oficial do Município do dia 30 de julho deste ano, o termo de cooperação nº 001/2021 garante a assinatura do prefeito Duílio de Castro, do presidente da Câmara Alcides Barros, das procuradorias do Executivo e do Legislativo, dos responsáveis técnicos por ambas as partes e do secretário municipal de Fazenda, Administração, Planejamento, Tecnologia e Comunicação Social, Rafael Olavo de Carvalho, uma vez que toda a gravação, produção e edição do programa será de responsabilidade da assessoria de comunicação da Prefeitura, sem ônus extras às despesas já vigentes.

Segundo o prefeito Duílio de Castro, é mais um veículo para comunicar as ações da gestão. “Muitas pessoas ainda não têm acesso à internet o tempo inteiro. A nossa ideia é cada vez mais ampliar as formas de propagar as melhorias que a cidade está vivenciando”, comenta o prefeito. O presidente da Câmara Municipal, vereador Alcides Barros, também acredita no crescimento da veiculação das notícias com a integração do programa. “Enquanto presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, não poderia negar um pedido do Executivo em veicular conteúdos de valor para nossa gente”, completa. A estreia do programa “Sete Lagoas Seguindo em Frente” será nesta quinta-feira, 12 de agosto, às 13h30, no canal 11.2.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom