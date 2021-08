Após três rodadas, equipes classificadas seguem para fase oitavas de final da Copa Click Sidão

A Copa Click Sidão teve sequência no final de semana, com a realização dos jogos de complemento da terceira rodada da fase de classificação, que serviram para definir os times que avançam para as oitavas de final. No sábado o Ideal venceu o Bar sem Lona por 1×0 jogando em casa. No campo do CAP o time Amigos superou o ABC Celulares por 2×0 enquanto no Curitiba, quem levou a melhor foi o Asa Branca sobre o Elite Arena Seven, com placar de 2×1. Nos jogos de domingo, no campo do Eldorado o União Progresso fechou o placar por 3×0 contra o Águia de Minas e Red Bull 3×0 Os Crias, enquanto no Curitiba, o Bela Vista superou o Rio Minas por 3×0, o América Prudentino não saiu do 0 x 0 contra o Juventude e Villa Minas / Grêmio Alkaeda e Ressakiados, por 2×2, também ficaram no empate, finalizando a rodada.

Com os resultados o fechamento da terceira rodada, a classificação da Copa Click Sidão ficou assim para a fase oitavas de final:

Chave A – Villa Minas / Grêmio e Asa Branca

Chave B – União Expresso e Bela Vista

Chave C – América e Red Bull

Chave D – Amigos e Bar Sem Lona

Chave E – Baldim e Serra Verde

Chave F – Expresso Progresso e Bangu

Chave G – Guarani de Corinto e Curitiba

Chave H – Internacional e Camarões

Para Rogério, zagueiro do Expresso Progresso, “é sempre uma honra defender a camisa do time juntamente com toda sua equipe. Ganhar o troféu de melhor em campo, foi muito gratificante, uma conquista pessoal e, mais importante, será a conquista coletiva e estamos focados para a próxima fase eliminatória, já que a Copa Click Sidão está sendo competitiva, com equipes de ponta e jogos de alto nível. Parabéns aos organizadores”, agradeceu o zagueiro.

O também zagueiro, Ramon, agradece à organização do campeonato e afirma gostar de participar do torneio. “Gostaria de agradecer ao Sidão pelo empenho de montar essa grande competição, está sendo muito bom disputá-la. Com a nova fase da copa, os desafios serão ainda maiores, mas tenho certeza que o Expresso Progresso vem preparado, e como sempre falo, será um passo de cada vez para alcançarmos nosso objetivo”, ressalta.

Programação da fase oitavas de final da Copa Click Sidão:

Sábado (14) às 15:30

Campo do Cap

Asa Branca x Bela Vista

Campo do Curitiba

Serra Verde x Expresso Progresso

Domingo (15)

Campo do Curitiba

09:30 – Red Bull x Amigos

12:30 – União Expresso x Villa Minas

15:30 – Baldim x Bangu

Campo do Eldorado

09:30 – Curitiba x Internacional

12:30 – América x Bar Sem Lona

15:30 – Camarões x Atlético Guarani

Por Silva Júnior