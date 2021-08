Policiais fazem ato na Assembleia para pedir pagamento de reposição salarial ao governo de Minas

Servidores da segurança pública de Minas fizeram uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa (ALMG), na região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (11), para pedir ao Estado o cumprimento da promessa de recomposição salarial da categoria.

De acordo com Wladmir Dantas, presidente do Sindicato dos Policiais Penais de Minas Gerais (Sindppen), uma das entidades que apoiaram o movimento, o governo mineiro se comprometeu a fazer a reposição anual das perdas inflacionárias, no valor de cerca de 13% sob os ganhos dos profissionais da segurança.

“Em agosto de 2020, o valor foi pago. Mas neste ano, que deveria ser quitado no mês que vem, o governo declarou que não tem caixa, que não tem previsão orçamentária”, afirmou Dantas. Uma terceira parcela, ainda conforme o presidente do sindicato, deverá ser paga em agosto de 2022, de 14% sob os proventos.

Ainda conforme Dantas, o protesto reuniu cerca de 600 pessoas, entre policiais penais, civis, militares e outras associações representativas. O ato ficou concentrado na escadaria e na calçada da sede do Legislativo estadual, com início às 9h e encerramento por volta das 13h30.

A manifestação aconteceu ao mesmo tempo que uma sessão da Comissão de Segurança Pública, da Casa, que contou com representantes do governo de Minas e tratou justamente da reposição salarial da categoria. O grupo também agendou um novo ato, para o dia 9 de setembro, dessa vez em frente à Cidade Administrativa, na região de Venda Nova.

“Zema fez compromisso com a segurança pública de pagar as três parcelas, mas agora ele está tentando dar um calote”, finalizou Dantas. A reportagem pediu um posicionamento sobre o assunto ao governo de Minas, e aguarda retorno.

Fonte: Hoje em Dia