Suspeito de tráfico de drogas é preso pela PM em Matozinhos

Nesta terça-feira (10), a polícia militar recebeu informações de que um jovem vendia drogas no bairro Liberdade em Matozinhos e escondia os entorpecentes em um barranco próximo de uma ponte.

Os militares deslocaram até o local e realizaram a observação em um ponto estratégico para confirmar o flagrante e visualizaram o suspeito comercializando as drogas. Os policiais se aproximaram para a abordagem, momento em que o jovem dispensou algo ao solo que, posteriormente, foi constatado ser uma bucha de maconha e duas pedras de crack. Com o suspeito foi encontrado R$50,00 reais em dinheiro e no barranco próximo a ponte, local da denúncia, foi localizado pelos militares mais 10 buchas de maconha.

O autor foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.

Agência Local de Comunicação da 11ª Cia PM Ind