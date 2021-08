Sebrae Minas lança Olimpíada Empreendedora 2021

Palestra de abertura será transmitida on-line no dia 12 de agosto. Programa é aberto a educadores de todo o estado

O Sebrae Minas lança, no dia 12 de agosto, a Olimpíada Empreendedora 2021. A abertura do evento terá a palestra “Olimpíada Empreendedora: O que você quer aprender hoje?”, que será transmitida pelo Youtube, a partir das 18h. O programa, que chega à sua segunda edição em 2021, é destinado a professores, coordenadores, supervisores e diretores de escolas públicas de Minas Gerais. As inscrições para a palestra de abertura devem ser feitas pelo Sympla.

A Olimpíada Empreendedora 2021 tem o objetivo de estimular projetos e ideias criativas capazes de transformar conhecimentos em habilidades para resolver problemas reais da comunidade escolar. O programa, 100% on-line e gratuito, contempla duas fases: Jornada de Aprendizagem e o Desafio Final.

“A Olimpíada Empreendedora visa estimular a aprendizagem criativa e criar uma comunidade de educadores baseada na troca de conhecimentos e experiências. Estamos vivendo um momento desafiador, de constantes mudanças e incertezas, por isso essa conexão é fundamental para desenvolver os processos criativos e abrir a mente para outros jeitos de ser e fazer”, destaca o analista do Sebrae Minas, Wendell Rodrigues.

O programa irá estimular os educadores a vivenciarem experiências em três eixos de pensamento: Cultura de Aprendizagem, Cultura Empreendedora e Cultura de Inovação. Ao final do programa, no desafio, os educadores irão montar equipes com estudantes para empreender soluções para desafios reais enfrentados no contexto escolar, mediante o uso de tecnologias digitais. “O objetivo é que eles se reconheçam como agentes protagonistas de mudanças, capazes de transformar a realidade ao redor”, ressalta Wendell.

O desafio final contempla quatro fases. Na primeira fase, os educadores irão passar por formações on-line de ideação, prototipagem e pitch. Na segunda fase, eles irão receber mentorias e acompanhamento de um tutor do Sebrae Minas para desenvolvimento dos projetos. Em seguida, haverá a etapa regional, em que serão selecionados três projetos de cada segmento de ensino (Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio), em cada uma das regionais.

Por fim, será realizada a etapa estadual, em que serão avaliados os projetos vencedores da etapa regional. As três melhores equipes, que tiverem maior pontuação, em cada segmento de ensino, serão premiadas.

Olimpíada Empreendedora 2020

Em 2020, na sua primeira edição, a Olimpíada Empreendedora gerou impacto em 729 escolas do estado, e envolveu 903 estudantes, que participaram do desafio. “Criamos uma grande comunidade de educadores em 2020 e, neste ano, vamos envolver ainda mais educadores de todo o estado, que queiram desenvolver o mindset empreendedor e criativo”, ressalta o analista.

Abertura da Olimpíada Empreendedora 2021

Palestra: Olimpíada Empreendedora: O que você quer aprender hoje?

Dia 12 de agosto, a partir das 18h

Transmissão pelo Youtube

Inscrições: https://www.sympla.com.br/ olimpiada-empreendedora-o-que- voce-quer-aprender-hoje__ 1301311

